Domenica 22 marzo i Vestalia live a I Candelai di Palermo: uno spazio aperto di improvvisazione sonora

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Ogni viaggio si articola in diversi momenti, alternando live performance e DJ set, ma trova il suo cuore in una jam collettiva, i Vestalia: uno spazio aperto in cui musicisti e performer di diversa provenienza si intrecciano in un flusso continuo di improvvisazione sonora. Synth e modulari dialogano con dischi, strumenti arcaici e voci mistiche, dando vita a paesaggi sonori in costante mutazione. Installazioni artistiche e performance dal vivo di vari artisti creeranno un percorso immersivo che accompagnerà il pubblico fino a mezzanotte ai Candelai di Palermo il prossimo 22 marzo (inizio ore 18.00, info biglietti: https://link.dice.fm/c5a02e7e743d), organizzato da GoMad concerti

Nel tempo, Vestalia ha dato vita a un vero e proprio collettivo, composto da Future Nomadz — il trio formato da Frenetik, Orang3 e Loose Horses — Neel, Cosimo Damiano, Emi Maggi, Filippo Scorcucchi e Dubshott. Un nucleo fluido, aperto e in evoluzione, che alimenta ogni viaggio con visioni, linguaggi e sensibilità differenti.

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Gli opening saranno Sleepy e Ellik, artisti locali attivi nella scena palermitana. Contribuiscono alla crescita della scena underground della città promuovendo indipendenza artistica e nuove visioni sonore. Special guest saranno I Canzonieri, progetto artistico e musicale ideato da Emi Maggi e Cosimo Damiano che mescola elementi neofolk e aleatori. La performance prevede strumenti acustici come voce, armonium, flauti, strumenti a corda e percussioni. Spesso vengono utilizzati strumenti auto-costruiti o personalizzati, che variano in base al luogo e alle circostanze.

Palermo, 18 marzo 2026