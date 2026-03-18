L’Intervista – L’On. Fabio Porta analizza le situazioni politiche in Brasile e Argentina, l’ondata delle destre nel mondo e l’accordo Mercosur

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Salve a tutti e ben ritrovati nella rubrica di Hashtag Sicilia “L’Intervista“.

Questa sera insieme al nostro ospite – l’onorevole Fabio Porta, deputato eletto nella circoscrizione del Sud America – affronteremo un’analisi ampia e articolata sugli scenari politici ed economici dell’America Latina, con particolare attenzione al Brasile e agli equilibri internazionali che stanno ridefinendo quest’area del mondo.

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Nel corso della puntata si parlerà delle imminenti elezioni brasiliane, che potrebbero confermare la leadership di Lula o aprire a un ritorno delle forze di destra, con possibili ripercussioni sull’intero continente. Uno scenario che si inserisce in un contesto più ampio, segnato da cambiamenti politici anche in Argentina e Cile, e da una crescente instabilità che interessa diversi Paesi dell’area.

Spazio anche all’analisi delle condizioni economiche, con uno sguardo particolare alla situazione argentina e alle difficoltà che stanno colpendo ampie fasce della popolazione, oltre al ruolo delle comunità italiane in Sud America, storicamente radicate e oggi ancora protagoniste nei contesti sociali ed economici locali.

Non mancherà un approfondimento sull’accordo tra Unione Europea e Mercosur, al centro di un acceso dibattito anche in Italia, tra timori per il comparto agroalimentare e opportunità legate all’apertura di nuovi mercati per le imprese italiane e siciliane.

Per tutti questi temi, e molti altri ancora, non ci resta che darvi appuntamento questa sera, alle ore 20.00 con la nostra prima visione trasmessa sulla pagina Facebook, sul canale Youtube, e su tutti gli altri canali social del giornale. Non mancate!