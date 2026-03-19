Catania Città Cardioprotetta: il progetto del Rotary Club Catania Sud che mira a diffondere la cultura del primo soccorso

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Educare la popolazione, giovani e adulti, al primo soccorso. È l’obiettivo chiaro del Progetto che, ormai da qualche anno, il Rotary Club Catania Sud sta portando avanti in collaborazione con l’ANCE Sicilia (Associazione Nazionale Cardiologi Extraospedalieri).

«Il Rotary è un’associazione mondiale che conta più di 1.200.000 soci» ci spiega Emanuele Coniglione, Presidente del Rotary Club Catania Sud. «Non è un ente a scopo benefico, il suo obiettivo è piuttosto quello di consentire alle popolazioni di diverse parti del mondo di far crescere la cultura dell’amicizia e del supporto al territorio. L’attività si concentra su 7 tematiche differenti, riguardanti sia l’ambiente che il territorio stesso e la comunità nel suo insieme. Ha pertanto traccia a 360 gradi di tutte quelle che sono le esigenze della comunità».

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Così il Rotary promuove quotidianamente progetti e iniziative di vario tipo e con fini differenti, tra cui rientra proprio Catania Città Cardioprotetta. Il progetto prevede l’installazione di un sempre maggior numero di defibrillatori semi-automatici all’interno della città, ma anche e soprattutto l’organizzazione di corsi di formazione approfonditi per la popolazione così da educare all’uso del defibrillatore e alle pratiche di primo soccorso in caso di necessità.

«In questo anno di servizio sono riuscito a promuovere il Progetto – già esistente – spingendo in particolar modo sull’importanza dell’uso del defibrillatore (DAE) e delle procedure di primo soccorso (CPR), comunemente note come BLSD (Basic Life Support and Defibrillation)» conclude Emanuele Coniglione.

Ultima novità del programma è l’approdo negli Istituti scolastici cittadini. Dapprima mediante corsi di formazione rivolti ai docenti e successivamente tramite incontri diretti con gli studenti dei licei. Sono 11 le scuole coinvolte in città.

«Il Rotary di Misterbianco ha finanziato questa iniziativa ritenendola estremamente formativa e utile specie dal punto di vista sociale, per i giovani e non solo» dichiara Ernesto Rapisarda, Presidente proprio del Rotary Club Misterbianco. «Lo scopo è quello di dare la possibilità agli studenti degli ultimi anni del Liceo di potersi esercitare con l’assistenza di tre tutor che abbiamo formato, in modo da mettere in campo tutte quelle pratiche di rianimazione qualora ve ne fosse bisogno».

Gli incontri sono infatti rivolti principalmente agli studenti di quarto e quinto anno delle scuole superiori coinvolte, alle quali il Rotary dona per altro dei manichini di diverse dimensioni per consentire ai ragazzi di esercitarsi concretamente durante le ore di scienze motorie.

I momenti formativi sono presieduti da Giuseppe Scaccianoce – cardiologo di professione e socio del Rotary Club – che, coadiuvato da alcuni tutor specializzati, spiega agli studenti in maniera chiara le manovre di rianimazione di base e il funzionamento del defibrillatore semi-automatico.

«Il Progetto ha la voglia di diffondere la cultura del primo soccorso all’interno della nostra comunità, nella speranza che ciò possa rivelarsi utile nel salvare delle vite umane» dice Giuseppe Scaccianoce. «L’utilità effettiva è elevatissima, dal momento che quante più persone sono in grado di effettuare le manovre di rianimazione in maniera corretta tante più vite possono essere salvate».

Nel corso degli incontri Giuseppe Scaccianoce illustra dettagliatamente procedure e dati statistici, fornisce tutte le indicazioni del caso e si sofferma sull’importanza di seguirle alla lettera in attesa dell’arrivo dei soccorsi. A testimonianza di quanto detto sopra, inoltre, racconta sempre agli studenti di un caso che lo ha interessato in prima persona: un dipendente di un bar catanese, formato dal suo gruppo di tutor, che ha permesso di salvare un uomo in arresto cardiaco appena fuori dal posto di lavoro grazie alla corretta esecuzione del massaggio cardiaco e della ventilazione polmonare.

«Il riscontro che otteniamo tra gli studenti – pur differente di scuola in scuola – è generalmente eccezionale: sono tutti molto attenti e partecipano con tante domande. Ciò non può che farmi enorme piacere» aggiunge inoltre Giuseppe Scaccianoce.

È dello stesso avviso anche Ernesto Rapisarda, che proprio al termine di un incontro con dei ragazzi ha affermato: «Oggi sono stati tutti molto attenti e partecipi, tante sono state le domande poste ai relatori e quindi siamo parecchio soddisfatti del lavoro svolto».