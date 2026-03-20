“Gioiello del Mediterraneo”: a Giardini Naxos un viaggio tra arte, tradizione e mercato. L’evento della CNA nell’ambito di Trinacria Oro, sabato 21 marzo

Un pomeriggio di approfondimento per esplorare le radici stilistiche del gioiello mediterraneo e le sue prospettive internazionali, con il contributo di esperti del settore e delle istituzioni

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Si intitola “Gioiello del Mediterraneo” l’appuntamento organizzato dalla CNA in occasione della prossima edizione di Trinacria Oro, in programma sabato 21 marzo 2026 a partire dalle ore 16.30 presso l’UNA Hotels Naxos Beach Sicilia di Giardini Naxos.

L’evento, realizzato in collaborazione con il DOAS (Distretto Orafi e Argentieri Siciliani) e il fondamentale supporto dell’Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane (ICE), si propone come un momento di alto profilo culturale e strategico per il comparto orafo, puntando i riflettori sul ruolo della Sicilia come crocevia di stili e come ponte verso i mercati del Mediterraneo e non solo.

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Ad aprire i lavori saranno i saluti istituzionali di Simona Micheli, Coordinatrice Nazionale CNA Artistico e Tradizionale, Piero Giglione, Segretario Regionale CNA Sicilia, e Sebastiano Battiato, Vicepresidente di CNA Nazionale, a testimoniare la sinergia tra l’artigianato artistico e le strategie di sviluppo dell’associazione.

Seguirà una prima sessione di interventi dedicata alle dinamiche del mercato e alle opportunità di internazionalizzazione, con Mauro Benvenuto, Delegato Nazionale per l’Internazionalizzazione, mostre e fiere, e Giuliana Di Franco, Presidente di CNA Orafi Sicilia, che offrirà una panoramica sullo stato dell’arte del comparto nell’isola.

Il cuore della riflessione sarà affidato alla parola di Maria Teresa Di Balsi, storica dell’arte e stimata esperta in storia del gioiello, che terrà una relazione dal titolo “Il gioiello nel Mediterraneo, radici stilistiche e costanti nel panorama contemporaneo”. Un’analisi capace di intrecciare la memoria delle antiche lavorazioni e dei simboli che da secoli attraversano il Mare Nostrum con le tendenze del design contemporaneo.

Completa il quadro degli interventi il contributo di Giuseppe Oliva, Responsabile del settore gioielleria per ICE-Agenzia, che illustrerà le direttrici e gli strumenti a disposizione delle imprese per affrontare con successo i mercati internazionali.

Le conclusioni della giornata saranno affidate a Filippo Scivoli, Presidente Regionale di CNA Sicilia, che sottolineerà il valore strategico di questi momenti di confronto per la crescita e la valorizzazione della filiera orafa siciliana.

“Gioiello del Mediterraneo” si inserisce nel ricco programma di Trinacria Oro, consolidando la collaborazione tra l’associazione di categoria e la fiera di riferimento per il settore in Sicilia. Un’occasione imperdibile per operatori, appassionati e addetti ai lavori per confrontarsi su identità, innovazione e futuro del gioiello.