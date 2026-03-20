Referendum. Oggi pomeriggio a Messina chiusura della campagna per il NO

- Pubblicità -

Palermo, 20 marzo 2026 – No al referendum, No alla guerra, No al Ponte. Tutto pronto per l’evento l’evento pubblico di chiusura della campagna referendaria per il NO – promosso dal Comitato Civico per il NO, con la partecipazione delle forze progressiste del territorio – che si terrà questo pomeriggio, a partire dalle 18, a Messina (piazza Cairoli).

L’iniziativa è aperta alla cittadinanza per ribadire le ragioni del voto contrario al referendum, in difesa della Costituzione, dei diritti e della democrazia. In programma gli interventi del magistrato Andrea La Spada, presidente della sezione Anm di Messina e dell’avvocato Aurora Notarianni, referente del comitato degli avvocati per il No, di esponenti Arci, Anpi, Cgil, Rete No Ponte e delle realtà progressiste.

- Pubblicità -

Prevista inoltre la presenza di: Peppe Provenzano, deputato e componente della segreteria nazionale del Pd; della senatrice Barbara Floridia del M5S; dei segretari regionali del Pd Sicilia e del M5S, rispettivamente Anthony Barbagallo e Nuccio Di Paola; dei parlamentari regionali e nazionali Pd e M5S.

La chiusura è affidata a Antonella Russo, candidata sindaco di Messina per il campo progressista.