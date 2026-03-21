Premio “Giovanna Bonsignore”, lunedì 23 marzo la premiazione delle poesie partecipanti alla terza edizione

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Si svolgerà alle 10 di lunedì 23 marzo, nei locali della Scuola secondaria di primo grado istituto comprensivo “Villabate 2”, in via G. Tomasi di Lampedusa, a premiazione delle poesie che hanno partecipato alla terza edizione del premio “Giovanna Bonsignore”, figura rappresentativa del territorio e del contesto sociale di Villabate, vittima il 15 dicembre del 2022 di femminicidio per mano del suo compagno che subito dopo si tolse la vita.

Un concorso di poesia, ideato e promosso dall’Associazione “Verso Paideia – Percorsi di Cultura e Legalità”, presieduta da Caterina Vitale, sostenuto dalla testata giornalistica “L’Epoca Culturale” diretta da Giuseppina Tesauro, con la partecipazione dell’Istituto Secondario di Primo Grado “Pietro Palumbo” di Villabate, che non si configura solo come competizione poetica ma è un vero e proprio laboratorio di coscienza civile che sollecita i più giovani a riflettere su temi importanti come l’amore, l’impegno, la responsabilità, la violenza. Dalla prima e seconda edizione è nato il libro “Parlerò di te” (Mediter Italia).

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A valutare i componimenti poetici la giuria, presieduta dalla figlia di Giovanna Bonsignore, Carlotta Sinagra, e composta da: Caterina Vitale, presidente dell’associazione “Verso Paideia – Percorsi di Cultura e Legalità”; le prof.sse Francesca Pitarresi, Maria Giannalia e Germana Chiarello, i giornalisti Giuseppina Tesauro, Enzo Mignosi e Gilda Sciortino; l’attore Gaetano Martorana; il poeta Giovanni Mattaliano; l’assessore alla Cultura del Comune di Villabate, Francesco Piazza.

Alla premiazione delle poesie, lunedì mattina, saranno presenti Carlotta Sinagra, Caterina Vitale, il giornalista Enzo Mignosi, l’assessore Francesco Piazza, la consigliera comunale Rosanna Caruso, Gaetano Martorana, la dirigente scolastica Anna Maria Cilluffo e le prof.sse Floriana Valenza e Angela Cirrito.

Palermo, 21 Marzo 2026