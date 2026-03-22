Mascalucia, sottoscritto il Protocollo territoriale per la promozione dell’Affido Familiare per minori non accompagnati

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Mascalucia compie un passo concreto verso il rafforzamento delle politiche sociali e dell’inclusione, con la sottoscrizione del Protocollo d’Intesa Territoriale per la promozione dell’Affido Familiare per minori stranieri non accompagnati, nell’ambito del progetto finanziato dall’Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza (AGIA).



L’iniziativa, svoltasi presso l’Auditorium comunale, rappresenta il risultato di un percorso avviato alla fine del 2024, quando il Comune di Mascalucia ha partecipato a un avviso pubblico nazionale rivolto agli enti titolari di progetti SAI per minori stranieri non accompagnati, classificandosi tra i primi comuni in Italia.



Un traguardo importante che ha consentito l’attivazione di una rete qualificata di collaborazione con realtà di primo piano come CNCA e UNICEF ECARO, oltre al coinvolgimento dell’Ufficio Affido Distrettuale di Gravina di Catania, con l’obiettivo di costruire buone pratiche e rafforzare i percorsi di tutela dei minori più vulnerabili.



Il protocollo sottoscritto mira, inoltre, a promuovere un’azione concreta e continuativa di sensibilizzazione delle famiglie sul tema dell’affidamento familiare, anche attraverso l’organizzazione di eventi formativi, momenti informativi e percorsi di accompagnamento dedicati alle famiglie che desiderano intraprendere un percorso di accoglienza, con particolare attenzione ai minori stranieri non accompagnati.



Ad aprire i lavori la Dott.ssa Stefania Bagnato, promotrice e referente del progetto per il comune di Mascalucia. A seguire il Sindaco di Mascalucia, Vincenzo Antonio Magra, che ha sottolineato il valore strategico dell’iniziativa per il territorio, seguito dagli interventi istituzionali e tecnici del Tribunale per i Minorenni di Catania, rappresentato dal dott. Andrea Grasso, del CNCA con il vicepresidente nazionale dott. Piero Mangano e di UNICEF ECARO con la dott.ssa Silvia Faggin, impegnata a livello internazionale sui temi della protezione dell’infanzia.



Di particolare rilievo anche l’intervento della dott.ssa Alessandra Girgenti, referente dell’Ufficio Affido Distrettuale DSS19 di Gravina di Catania, che ha illustrato il valore educativo e sociale dell’affido familiare, quale strumento fondamentale per garantire ai minori un contesto di crescita sano e protetto.



Presenti anche l’Assessore con delega all’integrazione degli extracomunitari Alessio Cardì e la Resp. Area Servizi Sociali del Comune di Mascalucia Dott.ssa Cinzia Giuffrida e la consigliera comunale Fabiana Marletta.



Significativa e particolarmente sentita è stata la partecipazione del mondo scolastico, con le dirigenti Concetta Rita D’Amico dell’I.C. “Leonardo da Vinci” e Benedetta Gennaro dell’I.C.S “Federico II di Svevia”, a testimonianza del ruolo centrale della scuola nella costruzione di una cultura dell’accoglienza.



Momento di grande valore umano ed educativo è stato quello dedicato agli alunni delle già citate scuole, protagonisti attivi dell’evento. I giovani studenti hanno offerto riflessioni profonde e autentiche sul tema dell’accoglienza, con l’intervento dell’alunno Edoardo Indovino e la poesia letta da Agata Trovato (entrambi studenti dell’I.C. “Leonardo Da Vinci”, capaci di trasmettere un messaggio di sensibilità e consapevolezza che ha coinvolto l’intera platea.



L’iniziativa si è conclusa con la firma del protocollo tra soggetti pubblici e privati, sancendo formalmente l’impegno condiviso a promuovere l’affido familiare e a rafforzare una rete territoriale sempre più attenta ai diritti dell’infanzia.



“Oggi a Mascalucia abbiamo presentato un ambizioso progetto dedicato all’accoglienza dei minori non accompagnati. – dichiara il Sindaco Magra – L’iniziativa, guidata dall’assessore Alessio Cardì in stretta sinergia con l’Ufficio Servizi Sociali diretto dalla dott.ssa Giuffrida e coordinata dalla dott.ssa Bagnato, rappresenta un grande traguardo di civiltà per la nostra comunità. Grazie alla firma di questo nuovo protocollo d’intesa, avviamo un percorso etico e virtuoso. Faremo rete tra istituzioni, famiglie e attori sociali per accogliere, proteggere e guidare giovani in condizione di fragilità verso un futuro sicuro.”