STMicroelectronics, RSU UGL Metalmeccanici incontra il presidente del CdA Sidra: garantita l’acqua per i nuovi investimenti

- Pubblicità -

“Abbiamo ottenuto risposte chiare e soprattutto certezze: l’approvvigionamento idrico necessario ai nuovi investimenti di STMicroelectronics è garantito. Questo consente di mettere in sicurezza, già nel breve periodo, lo sviluppo produttivo del sito e i livelli occupazionali”.

Lo dichiara Angelo Mazzeo, segretario provinciale e vice segretario nazionale UGL Metalmeccanici, al termine dell’incontro tra la RSU UGL Metalmeccanici e il presidente del CdA di Sidra, Mario Di Mulo.

- Pubblicità -

“Evidenziamo lo sforzo messo in campo da Sidra e dai tecnici coinvolti, oltre all’impegno istituzionale dell’amministrazione comunale – aggiunge Mazzeo -. Gli interventi sono stati portati avanti nonostante l’imminente avvio del gestore unico del servizio idrico, previsto a breve”.

Nel corso dell’incontro, Sidra ha illustrato gli interventi effettuati, tra cui la riattivazione di due pozzi nell’area industriale, in prossimità dell’interporto. Si tratta di infrastrutture ferme da circa 30 anni, rimesse in funzione grazie a investimenti e lavori tecnici mirati. L’acqua, seppur con caratteristiche leggermente salmastre, risulta idonea all’utilizzo industriale dopo adeguati trattamenti di depurazione.

Adesso si attende solo la ratifica dell’accordo tra le parti per avviare il progetto.

Un passaggio determinante per UGL perché “garantire l’approvvigionamento idrico significa sostenere l’espansione produttiva di ST e, di conseguenza, creare le condizioni per un incremento dell’occupazione nel sito catanese”, afferma Giovanni Musumeci, segretario provinciale UGL Catania.