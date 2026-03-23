Serie C, Catania-Casarano: la diretta della partita

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Esordio per William Viali e il suo Catania dopo l’esonero di Mimmo Toscano e sfida questa sera il Casarano di Vito Di Bari. I siciliani cercano conferme dopo la vittoria di Altamura, stessa cosa per i salentini che hanno necessità di punti per confermarsi in zona playoff. Qui su Hashtag Sicilia seguiremo il match con la nostra consueta diretta testuale.

Credit: Riccardo Caruso

Catania-Casarano: la diretta della partita

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20.30 – Fischio d’inizio del match tra Catania e Casarano

Credit: Riccardo Caruso

Catania-Casarano: le formazioni ufficiali

CATANIA (-): in attesa

CASARANO (-): in attesa

ARBITRO: Il sig. Gioele Iacobellis della sezione di Pisa

ASSISTENTI: Il sig. Marco Sicurello della sezione di Seregno e il sig. Michele Rispoli della sezione di Locri

QUARTO UOMO: Il sig. Fabrizio Ramondino della sezione di Palermo

FVS: Il sig. Riccardo Leotta della sezione di Acireale

AMMONITI:

ESPULSI:

RETI:

Credit: Catania FC

Dove vedere il match in tv o in streaming gratis

L’incontro in programma al Massimino di Catania vale la trentatreesima giornata del girone C di Serie C. Ma dove si può vedere la partita? Ricordiamo che i diritti tv di tutte le gare della Lega Pro è detenuto da Sky Sport e Now. La partita, quindi, sarà visibile su Sky e in streaming su Sky Go presso il canale 251 di Sky Calcio.

Credit: Riccardo Caruso

Inoltre, il match Catania-Casarano sarà visibile in diretta via streaming anche su NowTV collegabile anche in TV. Ricordiamo che la partita non sarà visibile gratuitamente in nessuna piattaforma.