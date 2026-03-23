Giornate FAI di primavera 2026: alla scoperta di Palazzo delle Finanze

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Sabato 21 e domenica 22 marzo è andata in scena la 34esima edizione delle Giornate FAI di primavera, ricorrenza organizzata ormai annualmente dal Fondo per l’Ambiente Italiano in corrispondenza del via della stagione primaverile. L’iniziativa – che coinvolge l’intero territorio italiano – permette a popolazione e turisti di visitare luoghi di grande valore storico e culturale e che spesso non sono accessibili al pubblico durante il resto dell’anno.

Nella città metropolitana di Catania sono stati designati 21 siti, includendo anche città come Acireale, Giarre, Mascalucia, Mineo, Misterbianco, Piedimonte Etneo.

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Dal Museo dei Saperi e delle Mirabilia Siciliane del Palazzo centrale dell’Università di Catania al Balneum di piazza Dante, dal Criptoportico del Giardino Bellini al Palazzo della Banca d’Italia e al Palazzo delle Finanze. E ancora dalla Villa Fiamingo a Giarre al Borgopetra di Mascalucia, dal Castello di Serravalle di Mineo alla Chiesa del Campanarazzu a Misterbianco e al Palazzo Vescos di Piedimonte Etneo. Questi sono solo alcuni dei luoghi che è stato possibile visitare nel corso delle due giornate.

A fare da cicerone in molti dei luoghi gli studenti di alcuni Licei del territorio.

In alcuni siti sono state garantite anche visite dedicate e percorsi inclusivi grazie alle collaborazioni che la Delegazione FAI di Catania ha consolidato con la sezione di Catania dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti e con l’Associazione Famiglie Audiolesi Etnei.

Abbiamo avuto la possibilità di visitare uno dei siti catanesi di maggior interesse di questa 34esima edizione: Palazzo delle Finanze, oggi sede di numerosi uffici della Polizia di Stato. L’edificio si trova in Piazza Vincenzo Bellini – “Piazza Teatro” per i catanesi – ed è solitamente inaccessibile per il pubblico. Il FAI ha dunque regalato un’opportunità unica ai visitatori, con l’itinerario “Il Palazzo che protegge: viaggio nella logistica della sicurezza”.

Storico edificio del 1926, oggi ospita il Servizio Tecnico Logistico e Patrimoniale e l’Ufficio di Coordinamento Sanitario della Polizia di Stato per le Regioni Sicilia e Calabria. Palazzo delle Finanze rappresenta il centro nevralgico della sicurezza pubblica dove si pianificano e si gestiscono mezzi, tecnologie, infrastrutture e supporto sanitario che rendono possibile l’operatività quotidiana della Polizia sul territorio.

All’ingresso una lunga fila di persone attendeva l’accesso – scaglionato per permettere una qualità di visita maggiore – sintomo di grande interesse da parte della popolazione.

Al nostro arrivo siamo stati accolti da un gruppo di giovani studenti che hanno spiegato ai visitatori le caratteristiche architettoniche di Piazza Bellini e dei suoi edifici più rappresentativi: il Teatro Massimo in stile barocco, la Casa del Mutilato di età fascista e proprio Palazzo delle Finanze.

Una volta entrati e aver lasciato un piccolo contributo per il FAI, abbiamo immediatamente ricevuto il benvenuto delle studentesse e degli studenti del Liceo Scientifico Galileo Galilei, che ci hanno fatto da guida lungo tutto l’itinerario.

Prima tappa l’ufficio del Direttore Tecnico-Logistico della Polizia di Stato, da cui abbiamo potuto ammirare la vista sulla Piazza e sul Teatro. Qui le nostre guide ci hanno fornito alcuni cenni storici: inizialmente nato come monastero – quello di Santa Maria di Nuovaluce – e divenuto fulcro della vita religiosa della città, l’edificio venne distrutto dal devastante terremoto del 1693 e prontamente ricostruito, per poi entrare in possesso dello Stato nel 1866 a seguito della legge per la soppressione degli ordini religiosi e la confisca dei beni immobili. La struttura rimase invariata fino al 1926, anno in cui su progetto dell’architetto Ettore Carmina il monastero lasciò spazio all’attuale Palazzo delle Finanze.

I ragazzi si sono inoltre soffermati sull’obiettivo dell’apertura al pubblico, vale a dire mettere in luce il preziosissimo – ma spesso trascurato – lavoro “dietro le quinte” della Polizia di Stato, nonché l’enorme patrimonio storico e culturale dell’edificio che talvolta è sconosciuto ai cittadini.

È intervenuta l’Ispettore Tecnico Eleonora Santarelli, spiegando l’importanza del proprio lavoro di progettazione strutturale per garantire le migliori condizioni possibili e rispondere alle esigenze della Polizia di Stato. L’Ispettore ha anche mostrato alcune immagini della nuova Questura in Viale Ulisse e del nuovo Commissariato di Polizia a Lampedusa.

La visita è proseguita con il passaggio in alcune sale dove erano collocate delle teche contenenti documenti ufficiali, un tempo segreti, e diversi esempi di divise della Polizia. Qui le guide hanno spiegato le differenze tra l’una e l’altra divisa e il significato dei vari stemmi.

A seguire, abbiamo avuto modo di accedere a una piccola biblioteca arricchita da numerose opere dello scrittore siciliano Salvo Camilleri, donate alla Polizia di Stato dai figli dopo il suo decesso nel 2021, a testimonianza dello stretto legame tra la sua produzione letteraria e le Istituzioni locali. Presente anche uno dei figli dello scrittore, che in un breve intervento ha sottolineato il valore della donazione come mezzo di memoria delle opere del padre. La biblioteca sarà, infatti, aperta al pubblico in orario ancora da destinarsi.

A questo punto, abbiamo attraversato un lungo corridoio in cui erano esposti diversi apparecchi tecnologici e oggetti usati dalla Polizia in epoche passate: antenati della radio e del telefono, sciabole, armi ecc. Qui le giovani guide hanno inoltre spiegato come nel 1943 il Palazzo abbia aiutato gli Alleati per lo sbarco in Sicilia, grazie agli strumenti di comunicazione disponibili.

L’itinerario ci ha poi permesso di accedere a quelle che un tempo erano le celle dei monaci, dove sono tutt’oggi osservabili le sbarre poste al di fuori delle vetrate. I ragazzi hanno dunque raccontato alcune leggende popolari riguardanti l’edificio, al fine di esaltarne il valore storico e sociale. Uno dei racconti più interessanti vuole che il passato non abbia mai realmente lasciato il luogo: molti operatori hanno affermato, alle prime ore del mattino, di udire passi lenti e regolari oppure di sentire in alcune stanze un intenso profumo di incenso senza alcuna spiegazione apparente. È così che ha avuto origine una leggenda interna al Palazzo, secondo cui lo spirito di un monaco – un tale Frate Luca – vivrebbe ancora tra le mura dell’edificio, vegliando su chi opera per la sicurezza dei cittadini.

Ultima tappa la Sala Montana, sede dell’Ufficio di Coordinamento Sanitario della Polizia di Stato per le regioni Sicilia e Calabria, che si occupa di organizzare attività di prevenzione per la salute e il benessere dei componenti della Polizia di Stato.

La sala è dedicata – come si deduce dal nome e da una grande targa affissa sulla parete – a Giuseppe Montana, Commissario di Polizia a Palermo e vittima di Cosa Nostra, premiato con la medaglia d’oro al valor civile. La dedica è un riconoscimento al suo instancabile operato contro la criminalità organizzata e alla sua smisurata determinazione.

Si conclude così l’itinerario alla scoperta di Palazzo delle Finanze, molto più di un semplice edificio istituzionale: un luogo che intreccia passato e presente, storia e leggenda, Chiesa e Stato, silenzio monastico e operatività moderna. Un luogo di cui le Giornate FAI di primavera hanno regalato un assaggio alla città.