Per la rassegna “Piccoli Sguardi” di Buio in Sala è tempo di scoprire la magia del “Baule incantato”

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CATANIA – Continua con successo l’applaudita ed amata rassegna Piccoli Sguardi, dedicata al Teatro per le nuove generazioni, dell’Associazione Buio in Sala che sabato 28, alle ore 18.00, e domenica 29 marzo, alle ore 10.30, metterà in scena “Il baule incantato” fiaba musicale inedita diretta da Asia Caruso.

“Il baule incantato- dichiara la regista Asia Caruso- è una divertente ed originale pièce che vuole stimolare la platea di tutte le età a conoscersi e riflettere con intelligente allegria sui rapporti umani e sul dialogo tra maschi e femmine”.

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Un fratello ed una sorella, Leo e Bea, si ritrovano sotto obbligo del padre a mettere a posto la loro soffitta e da questa “costrizione” si ritroveranno all’interno del loro vecchio baule dei giochi, che si rivelerà essere un portale magico per il Pianeta Giocattolo.

“La rappresentazione- continua la regista- diventerà quel posto in cui tutti i loro giochi prendono magicamente vita dove incontreranno Stella, una bambola supereroina con cui nessuno dei due voleva giocare”.

Durante questo viaggio fantastico fatto di incontri e magia gli attori Giovanni Pistone, Giada Romano ed Elisa Torrisi con la partecipazione in voce di Federico Schiavone, Donato Urso e Federica Zuccarello scopriranno che a causa di uno strano incantesimo, tutti i loro giochi sono stati immobilizzati per l’eternità e che loro dovranno salvarli.

“È una piecè interattiva fatta di musica, balli e canzoni- conclude Caruso- e la domanda che i bimbi di tutte le età si chiederanno se i due protagonisti, aspiranti supereroi, riusciranno a salvare il Pianeta Giocattolo?”.