Studente ventenne di Marsala morto all’Università di Padova, il CNDDU: “Non è un caso isolato, serve una riflessione sul disagio giovanile”

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Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani esprime un dolore profondo e consapevole per la tragica morte dello studente ventenne originario di Marsala, avvenuta il 20 marzo all’interno dell’Università di Padova. Non si tratta soltanto di un evento drammatico che colpisce una famiglia e una comunità accademica, ma di un segnale che attraversa in modo trasversale il nostro tempo, interrogando le istituzioni educative, il sistema mediatico e l’intera società civile. La morte di un giovane in un luogo deputato alla costruzione del sapere e dell’identità adulta rappresenta una frattura simbolica che non può essere assorbita dalla cronaca né ridotta a episodio isolato.

In un contesto storico segnato da accelerazione sociale, pressione competitiva e crescente individualizzazione, le traiettorie di vita dei giovani appaiono sempre più esposte a tensioni silenziose. Il passaggio dall’adolescenza all’età adulta, un tempo accompagnato da riferimenti stabili e progressivi, oggi si configura spesso come un salto nel vuoto, reso ancora più complesso dalla distanza geografica dalle reti affettive originarie, dall’incertezza sul futuro e da modelli culturali che premiano esclusivamente la performance. La vicenda di questo studente, che aveva scelto di lasciare la propria città per investire sul proprio percorso formativo e umano, richiama con forza la necessità di riconoscere quanto le biografie giovanili siano attraversate da una tensione costante tra aspirazione e vulnerabilità.

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In tale prospettiva, il diritto all’istruzione non può essere disgiunto dal diritto al benessere psicologico e relazionale. Le istituzioni educative non sono semplici luoghi di trasmissione del sapere, ma spazi complessi in cui si costruiscono identità, si affrontano crisi e si ridefiniscono equilibri interiori. Ignorare questa dimensione significa lasciare scoperta una parte essenziale della tutela dei diritti umani. Parallelamente, anche il sistema dell’informazione è chiamato a una responsabilità più alta: raccontare questi eventi con rigore, evitando sensazionalismi o semplificazioni, contribuendo invece a generare consapevolezza collettiva e a promuovere una cultura della prevenzione.

È necessario, dunque, maturare uno sguardo nuovo, capace di superare la logica emergenziale e di riconoscere nel disagio giovanile non un’anomalia, ma una questione strutturale del nostro tempo. La sfida educativa contemporanea risiede nella capacità di costruire contesti in cui il successo non sia l’unico parametro di valore e in cui l’errore, la fatica e la fragilità possano essere riconosciuti e accompagnati. Ciò implica un investimento reale e continuativo nella formazione del personale docente, nella presenza qualificata di figure di supporto e nella creazione di ambienti accademici che favoriscano relazioni autentiche e non meramente funzionali.

In conclusione, questa tragedia impone una riflessione che non può esaurirsi nel cordoglio. È necessario trasformare il lutto in consapevolezza operativa, avviando un processo integrato che coinvolga università, scuola, sanità e sistema mediatico in una strategia condivisa di prevenzione e promozione del benessere giovanile. Il CNDDU propone l’avvio di un protocollo nazionale permanente che integri educazione ai diritti umani, alfabetizzazione emotiva e monitoraggio sistemico del disagio, ponendo al centro la persona nella sua interezza. Solo riconoscendo che il futuro dei giovani non è un fatto privato ma una responsabilità pubblica sarà possibile evitare che il silenzio continui a trasformarsi in tragedia.

prof. Romano Pesavento

Presidente Nazionale CNDDU