Blitz ambientale a Catania: sequestrate tre discariche abusive e tre mezzi con rifiuti, denunciati i responsabili

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Non si ferma l’attività investigativa della Polizia Municipale – Sezione Ambientale contro il degrado, il conferimento e lo smaltimento illecito dei rifiuti. L’attività di controllo nelle ultime tre settimane, ha portato risultati importanti terminati con il sequestro di tre discariche abusive, la denuncia degli autori dei reati ambientali e l’elevazione di 210 verbali a carico di utenza domestica e commerciale.

Il culmine delle operazioni è stato il sequestro di un autocarro con due soggetti che in un’area di fronte alla spiaggia libera n.2 avevano iniziato a scaricare dal cassone inerti edili. I conducenti sono stati denunciati per traffico illecito di rifiuti e il mezzo posto sotto sequestro. Analoga operazione ha riguardato due furgoni fermati in Via Pedara, carichi di rifiuti ospedalieri trasportati senza i prescritti documenti di trasporto: anche in questo caso i conducenti sono stati denunciati per traffico illecito di rifiuti e i mezzi sequestrati.

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Parallelamente sono state sequestrate due aree adibite abusivamente a discarica: la prima in zona Collina Primosole, la seconda in Viale Tirreno, entrambe colme di rifiuti edili, plastici, lignei e cartacei con riferimenti utili per risalire ai trasgressori. Le indagini proseguono per identificare e perseguire tutti i responsabili degli sversamenti illegali.

L’attività di controllo capillare ha inoltre portato all’elevazione di 210 verbali amministrativi nei confronti di utenza domestica e commerciale al Corso Italia e zone limitrofe, al Viale Mario Rapisardi e aree circostanti, per violazioni in materia di conferimento e gestione dei rifiuti urbani.

Le operazioni sono state disposte dal Comandante Diego Peruga e dal Vice Comandante Stefano Blasco, coordinate operativamente dal Commissario Lizzio della Sezione Ambientale, con l’impiego di personale specializzato in indagini sui reati ambientali.

L’intensificazione dei controlli proseguirà su tutto il territorio comunale per contrastare il fenomeno delle discariche abusive e garantire il rispetto della normativa ambientale a tutela del decoro urbano e della salute pubblica.