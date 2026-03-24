Messina, “Noi e la grande ambizione”: al Cinema Lux incontro con l’importante regista Andrea Segre – giovedì 26 marzo

Segre sarà presente al termine delle proiezioni delle 18:30 e 20.30 per dialogare con il pubblico sulla figura di Berlinguer

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Messina, 24 marzo – Il Cinema Lux di Messina, nell’ambito della programmazione del Cineforum Orione, ospita l’incontro con il regista Andrea Segre in occasione della proiezione del documentario “Noi e la grande ambizione”, opera che racconta l’eco generazionale e civile suscitata dal film dedicato a Enrico Berlinguer.

Giovedì 26 marzo il pubblico avrà l’opportunità di dialogare direttamente con l’autore al termine delle proiezioni delle ore 18.30 e 20.30, in un momento di confronto aperto sui temi del film e sul significato della figura di Berlinguer per le nuove generazioni.

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Diretto da uno dei più importanti cineasti contemporanei italiani, il film segue il percorso del precedente lavoro di Segre tra sale cinematografiche, università e luoghi dell’impegno civile, mostrando come la storia del leader del PCI abbia riacceso interesse, partecipazione e riflessione politica soprattutto tra i più giovani.

Questa iniziativa conferma l’attenzione del Cineforum Orione verso il cinema d’autore e al dialogo tra pubblico e protagonisti del mondo cinematografico.

Scheda film

Titolo: Noi e la grande ambizione

Regia: Andrea Segre

Anno: 2025 – Italia

Durata: 70 minuti

Produzione: Vivo Film, Lucky Red, Rai Cinema

Distribuzione: ZaLab

Informazioni

Cinema Lux – Messina

Giovedì 26 marzo 2026

Proiezioni con incontro con il regista: ore 18.30 e 20.30

Biglietti: intero €7 — ridotto €5

Sarà data precedenza agli abbonati del Cineforum Orione