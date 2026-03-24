Referendum: De Caudo (Cgil Catania), “un esito che rafforza la democrazia e apre una fase nuova per la città”

- Pubblicità -

“L’esito del referendum rappresenta un passaggio rilevante per la tenuta democratica del Paese e assume un valore ancora più significativo per le città del sud, come Catania”. Lo dichiara Carmelo De Caudo, segretario generale della CGIL di Catania.

“Il risultato conseguito – prosegue De Caudo – è espressione di una comunità che non si rassegna a territori sempre più poveri e svantaggiati, che sceglie di partecipare e che guarda avanti con determinazione. È il segnale concreto di una volontà diffusa di rafforzare i principi costituzionali, la legalità e la giustizia, elementi indispensabili per costruire un futuro più solido e credibile per Catania e per l’intero territorio”.

- Pubblicità -

Secondo il segretario della CGIL etnea, questo passaggio non può restare isolato: “Serve ora mettere attorno allo stesso tavolo sindacati, associazioni, movimenti, lavoratrici e lavoratori, insieme alla società civile, per avanzare proposte concrete e ambiziose, capaci di garantire il meglio per la città di Catania. Il coinvolgimento registrato dimostra che esiste un tessuto vivo, consapevole, pronto a impegnarsi per il cambiamento”. De Caudo esprime un sentito ringraziamento “a tutte le lavoratrici e a tutti i lavoratori che hanno contribuito in prima persona alla campagna per il no. Donne e uomini che hanno studiato i contenuti, rinunciato al proprio tempo libero, distribuito materiale informativo e dato il proprio contributo con impegno e senso civico, ciascuno secondo le proprie possibilità e competenze. Il loro apporto è stato determinante e rappresenta un patrimonio prezioso su cui costruire il futuro”.