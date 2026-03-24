Referendum sulla Giustizia: il nostro speciale per capire l’esito del voto e gli scenari futuri

Un confronto con il direttore di Hashtag Sicilia Salvatore Bonura per capire le ragioni della “valanga di No”, le differenze territoriali e le possibili conseguenze per governo e opposizioni. Appuntamento questa sera con l’intervista completa

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Buonasera amici di Hashtag Sicilia! Torniamo con un nuovo approfondimento dedicato a uno dei temi più discussi di queste ore: l’esito del referendum sulla giustizia, che ha restituito un risultato netto e, per molti osservatori, inaspettato.

Per analizzare quanto accaduto e provare a leggere le dinamiche dietro il voto, abbiamo realizzato uno speciale insieme al direttore di Hashtag Sicilia, Salvatore Bonura, con l’obiettivo di capire non solo le ragioni di questo esito, ma anche le possibili conseguenze sul piano politico e sociale.

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Come emerso nel corso della nostra disamina, il dato più evidente è quello di una larga affermazione del “no”, con uno scarto significativo rispetto ai voti favorevoli. Un risultato che, secondo il direttore, non può essere ricondotto a una sola motivazione, ma rappresenta piuttosto la sintesi di diverse istanze presenti nell’elettorato.

Tra queste, emerge innanzitutto un rifiuto percepito di modifiche profonde alla Costituzione, già respinte in passato in altri referendum. A questo si aggiungono elementi più politici e sociali, che riflettono un malcontento diffuso rispetto ad alcune scelte del governo, dalle politiche economiche a quelle internazionali.

Particolarmente interessante anche il dato sull’affluenza, che ha sfiorato il 60%, segnale di una partecipazione più alta rispetto ad altre consultazioni. Un aspetto che, come sottolineato, evidenzia come il referendum venga percepito dai cittadini come uno strumento diretto, capace di incidere concretamente sulle decisioni.

L’analisi si è poi spostata sulla distribuzione territoriale del voto, con alcune regioni del Nord – come Lombardia e Veneto – orientate verso il “sì”, mentre dal Sud è arrivato un “no” molto marcato. Una dinamica che apre riflessioni sul rapporto tra elettorato e politiche territoriali, ma anche sulla maggiore libertà di voto in contesti meno legati a logiche di appartenenza o clientelari.

Infine, spazio alle possibili conseguenze politiche. Per il centrodestra, il risultato rappresenta un segnale da non sottovalutare, anche in termini di consenso interno. Per le opposizioni, invece, il rischio è quello di interpretare il voto come automaticamente favorevole, senza costruire un progetto politico chiaro e condiviso.

Per scoprire nel dettaglio tutte le analisi, le riflessioni e i possibili scenari futuri legati a questo referendum, non ci resta che darvi appuntamento alle ore 20.00 di queste sera con la nostra prima visione trasmessa sulla nostra pagina Facebook, sul nostro canale Youtube, e sui nostri altri canali social. Non mancate!