Agricoltura in ginocchio e governi, due pesi e due misure?

- Pubblicità -

Oggi a Catania, promossa dal sindaco di Mineo Giuseppe Mistretta, si è tenuta a Palazzo Minoriti una conferenza stampa per denunciare i problemi che vive il comparto agricolo, e per richiedere ai governi – nazionale e regionale – interventi urgenti.

L’incontro, introdotto dal vice sindaco dell’Area Metropolitana di Catania Sergio Gruttadauria, affiancato dal capo di gabinetto del Sindaco Enrico Trantino, é proseguito con gli interventi dei primi cittadini di Mineo e Palagonia (in rappresentanza dei sindaci della zona del calatino e di altri territori) e dai vertici di alcune associazioni di categoria, del Consorzio di Tutela dell’arancia rossa di Sicilia IGP e del Distretto agrumicolo. Inoltre ha partecipato all’incontro la segretaria del comune di Paternò, la dottoressa Sara Scala, delegata dal Commissario straordinario.

- Pubblicità -

Che l’agricoltura siciliana viva una situazione di grande difficoltà -, causata prima dalla siccità, poi dalle ondate di maltempo che si sono abbattute sull’Isola a partire dall’inizio dell’anno e, infine dai forti rincari dei carburanti e dei fertilizzanti -, é un fatto acclarato.

Così come è acclarato che, rispetto a questa situazione che ha messo in ginocchio interi settori come quello agrumicolo, florovivaistico e orticolo, ancora non è arrivata nessuna risposta, né dal governo nazionale né tantomeno da quello regionale.

Infatti ancora non è stato dichiarato neppure lo stato di calamità, propedeutico per quantificare i danni (stimati dalle associazioni di categoria e da alcuni sindaci in oltre un miliardo di euro) e predisporre gli aiuti necessari nei confronti degli agricoltori.

Alcuni degli interlocutori hanno sostenuto ai nostri microfoni che il governo nazionale, rispetto ai problemi dell’agricoltura siciliana, ha avuto sinora un comportamento diverso da quello tenuto in occasione dell’alluvione che ha colpito l’Emilia Romagna nel maggio 2023.

Allora il governo nazionale, presieduto dall’On. Giorgia Meloni, dichiarò immediatamente lo stato di calamità e predispose gli interventi di sostegno a favore di allevatori, agricoltori e popolazioni; adesso, invece, dopo più di un mese dal passaggio del ciclone Harry su ampie zone di Sicilia e Calabria, non si è fatto ancora nulla.

La sospensione del pagamento dei mutui, dei canoni e dei consumi delle utenze irrigue e delle scadenze che gravano sugli agricoltori e sostegni concreti per attutire l’impatto degli aumenti dei prezzi di carburanti e fertilizzanti, sono alcune delle richieste avanzate dai promotori dell’incontro.

I sindaci in particolare hanno insistito sulla necessità di rispondere urgentemente al grido di allarme dei territori, degli agricoltori e dei lavoratori della terra, anche per evitare che altri giovani lascino le campagne, accentuando così i problemi occupazionali e il processo di spopolamento di tanti comuni, anche di quelli che possono contare su un’agricoltura trasformata e moderna.

Su tutto questo abbiamo sentito, oltre ai sindaci Mistretta e Astuti, anche Maurizio Ialuna, delegato provinciale di Federagri, Giosué Arcoria, presidente di Confagricoltura Catania e Salvatore Milluzzo, in rappresentanza del Consorzio di Tutela dell’arancia rossa.