Ciminiere di Catania, giovedì 26 presentazione del libro dell’ing. Filippo Ferla al Museo dello Sbarco

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Il Museo dello Sbarco, alle Ciminiere, giovedì 26 ospiterà un appuntamento culturale dedicato alla memoria, alla storia e alla narrazione autobiografica. Protagonista dell’evento sarà la presentazione del libro dell’ingegner Filippo Ferba, “Arabel & Aster – Fuga in Egitto”.



L’iniziativa prenderà il via alle ore 16:30 con una visita guidata al Museo dello Sbarco (su prenotazione), offrendo ai partecipanti l’opportunità di immergersi nei luoghi simbolo della memoria dello sbarco alleato in Sicilia. A seguire, alle ore 17:30, si terrà la presentazione del volume, che accompagnerà il pubblico in un intenso viaggio narrativo attraverso oltre settant’anni di storia vissuta.



Il libro racconta le vicende di Arabel e Aster lungo itinerari che si estendono dalle rive della Sicilia fino alla Normandia, attraversando città e simboli europei come Roma, Verona e Parigi. La narrazione si sviluppa come una clessidra del tempo, scandendo le tappe fondamentali della vita del protagonista Aster, ingegnere di origini siculo-normanne, tra esperienze personali e grandi eventi storici.



L’opera intreccia infatti memoria individuale e storia collettiva, richiamando episodi cruciali del Novecento e della contemporaneità: dallo sbarco alleato a Gela nel 1943 all’invasione della Cecoslovacchia nel 1968, fino ai conflitti nei Balcani e in Ucraina. Non manca un riferimento all’attualità tecnologica e militare, con il coinvolgimento del protagonista nello sviluppo del radar ARABEL e dei sistemi missilistici ASTER, testati anche su importanti piattaforme navali.



Elemento originale del racconto è la presenza simbolica di quattro coetanei del 1936 – Silvio il cavaliere, Pippo l’avvocato, Jorge Mario il gesuita e Aster l’ingegnere – le cui vite scorrono parallele senza mai incontrarsi, accomunate da un ideale appuntamento “celeste”, in una dimensione sospesa tra memoria, destino e spiritualità.



L’evento si concluderà con una degustazione, momento conviviale pensato per favorire l’incontro e il dialogo tra i partecipanti.

La partecipazione è gratuita con prenotazione. Informazioni e prenotazioni: Tel. 340 4805469.



Un’occasione unica per incontrare l’autore e lasciarsi guidare in un racconto che unisce storia, tecnica e umanità, restituendo al lettore uno sguardo profondo sul passato e sul presente.