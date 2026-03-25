Ciminiere di Catania, giovedì 26 presentazione del libro dell’ing. Filippo Ferla al Museo dello Sbarco

Il Museo dello Sbarco, alle Ciminiere, giovedì 26 ospiterà un appuntamento culturale dedicato alla memoria, alla storia e alla narrazione autobiografica. Protagonista dell’evento sarà la presentazione del libro dell’ingegner Filippo Ferba, “Arabel & Aster – Fuga in Egitto”.
L’iniziativa prenderà il via alle ore 16:30 con una visita guidata al Museo dello Sbarco (su prenotazione), offrendo ai partecipanti l’opportunità di immergersi nei luoghi simbolo della memoria dello sbarco alleato in Sicilia. A seguire, alle ore 17:30, si terrà la presentazione del volume, che accompagnerà il pubblico in un intenso viaggio narrativo attraverso oltre settant’anni di storia vissuta.
Il libro racconta le vicende di Arabel e Aster lungo itinerari che si estendono dalle rive della Sicilia fino alla Normandia, attraversando città e simboli europei come Roma, Verona e Parigi. La narrazione si sviluppa come una clessidra del tempo, scandendo le tappe fondamentali della vita del protagonista Aster, ingegnere di origini siculo-normanne, tra esperienze personali e grandi eventi storici.
L’opera intreccia infatti memoria individuale e storia collettiva, richiamando episodi cruciali del Novecento e della contemporaneità: dallo sbarco alleato a Gela nel 1943 all’invasione della Cecoslovacchia nel 1968, fino ai conflitti nei Balcani e in Ucraina. Non manca un riferimento all’attualità tecnologica e militare, con il coinvolgimento del protagonista nello sviluppo del radar ARABEL e dei sistemi missilistici ASTER, testati anche su importanti piattaforme navali.
Elemento originale del racconto è la presenza simbolica di quattro coetanei del 1936 – Silvio il cavaliere, Pippo l’avvocato, Jorge Mario il gesuita e Aster l’ingegnere – le cui vite scorrono parallele senza mai incontrarsi, accomunate da un ideale appuntamento “celeste”, in una dimensione sospesa tra memoria, destino e spiritualità.
L’evento si concluderà con una degustazione, momento conviviale pensato per favorire l’incontro e il dialogo tra i partecipanti.
La partecipazione è gratuita con prenotazione. Informazioni e prenotazioni: Tel. 340 4805469.
Un’occasione unica per incontrare l’autore e lasciarsi guidare in un racconto che unisce storia, tecnica e umanità, restituendo al lettore uno sguardo profondo sul passato e sul presente.
Ciminiere di Catania, giovedì 26 presentazione del libro dell’ing. Filippo Ferla al Museo dello Sbarco
Il Museo dello Sbarco, alle Ciminiere, giovedì 26 ospiterà un appuntamento culturale dedicato alla memoria, alla storia e alla narrazione autobiografica. Protagonista dell’evento sarà la presentazione del libro dell’ingegner Filippo Ferba, “Arabel & Aster – Fuga in Egitto”.