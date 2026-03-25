Il presidente internazionale LCIF Fabricío Oliveira in Sicilia: un abbraccio collettivo nel segno della solidarietà

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Visita istituzionale del Presidente LCIF (Lions Clubs International Foundation)Fabricío Oliveira nel Distretto 108Yb Sicilia – il 22 e il 23 marzo – all’insegna della vocazione umanitaria. Il Presidente Oliveira è stato accolto dal Governatore dei Lions sicilianiDiego Taviano, insieme a una delegazione del Multidistretto 108 Italy composta dal PID Roberto Fresia (LCIF Area Leader CA IV-F), da Claudia Balduzzi (Former LCIF CAL IV) e da una delegazione isolana. La Sicilia si conferma modello globale di generosità, con oltre 335.000 dollari erogati tra il 2022 e il 2026 per progetti ad alto impatto sociale.

Il camper oftalmico Lions a Mascalucia

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La prima giornata – in attesa del Presidente Oliveira atterrato in ritardo domenica pomeriggio a Catania – ha preso il via da Mascalucia, presso la Comunità Territoriale Assistita “Villa Chiara” in presenza del Governatore Taviano e dei leader LionsFresia e Balduzzi. La solidarietà si è tradotta in screening oculistici gratuiti sul camper oftalmico finanziato dalla LCIF, in Sicilia coordinata da Giuseppe D’Antone, testimoniando la sinergia con l’ASP di Catania, rappresentata dal Dott. Antonio Leonardi (Direttore del Dipartimento di Prevenzione) e socio Lion. Altri esempi di progetti finanziati con LCIF sono il poliambulatorio mobile per la prevenzione sanitaria di prossimità e la cucina mobile a uso didattico, operante incollaborazione con la cooperativa sociale “Terra Nostra” di Borgo Santo Pietro (Caltagirone) per promuovere inclusione lavorativa e sociale di giovani con disturbi dello spettro autistico e pazienti psichiatrici,.

L’impegno per le emergenze: visita a Letojanni. Incontro con i soci a Milazzo

Il momento più intenso si è vissuto a Letojanni, sulla costa ancora ferita dal ciclone Harry. Il Presidente Fabricìo Oliveirae la moglie Amariles, accompagnati dal Governatore Taviano e dai Lions delle comunità locali ha attraversato le zone devastatee incontrato il sindaco Alessandro Costa, promettendo il sostegno di LCIF per la costa ionica e per la frana di Niscemi, a favore delle quali la Fondazione LCIF e il Distretto Lions siciliano sono intervenuti tempestivamente con contributi e sottoscrizioni straordinarie. La serata a Milazzo ha celebrato la missione LCIF: “Fare del bene e far stare bene chi riceve e chi dona”, ha dichiarato il Presidente. Il Distretto ha risposto con la partecipazione calorosa di tanti soci e con due donazioni, fra altre di minore entità, di 10.000 dollari ciascuna, confermando la generosità della Sicilia per l’azione umanitaria.

Barcellona Pozzo di Gotto: il valore dell’inclusione

Ma Lunedì 23 marzo, la visita si è conclusa al Laboratorio di Arti Musive “Cesare Fulci” di Barcellona Pozzo di Gotto. Nelcentro, circa 100 giovani con autismo lavorano ceramica e mosaico per costruire un “progetto di vita”. Oliveira ha così toccato con mano l’impatto dei fondi LCIF, che fanno del lionismo siciliano un esempio vincente di sussidiarietà sociale.