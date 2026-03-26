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Una giornata ricca di sport per ricordare Turi Di Stefano, il mister che del calcio ha fatto una professione ma soprattutto una missione di vita.

A volere questo momento di ricordo l’Associazione socio sportiva culturale Catania rossazzurra, presieduta dall’avv.Enzo Ingrassia, che vuole commemorare il proprio socio e caro amico, grande uomo di Sport e di Calcio che allo Sport e al Calcio ha dedicato la sua vita. E lo farà nel suo nome con un Memorial calcistico che si svolgerà nella mattinata del prossimo sabato 28 Marzo nei campi della struttura sportiva Etna Padel di San Giovanni La Punta. Al Memorial, con il Team calcistico di Catania rossazzurra che il Mister ha guidato con amore e passione, parteciperanno la A.S. Magistrati di Catania, All Stars Sicilia e la A.S. Giornalisti Sportivi Catania, tutti uniti nel ricordo di un uomo fonte di educazione sportiva, e non solo, di tanti giovani.