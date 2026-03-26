Al via oggi a Catania “Note di Primavera a Sant’Anna”, tra musica e devozione

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CATANIA – La V edizione del festival “Note di Primavera a Sant’Anna”, in programma a Catania sotto la direzione artistica di Davide Pulvirenti e organizzato dall’associazione Areasud, rinnova il suo appuntamento con la musica e la tradizione nel segno della ricerca e della valorizzazione dei patrimoni sonori del Mediterraneo.

Tra gli obiettivi centrali della rassegna vi è anche la valorizzazione della chiesa di Sant’Anna, luogo di grande fascino storico, un tempo cappella della famiglia dello scrittore Giovanni Verga, restituita oggi alla fruizione culturale della città grazie al restauro realizzato dall’Ordine del Collare di Sant’Agata dei Paternò, che cura da anni questo luogo storico della città.

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Il festival si apre oggi, sabato 28 marzo 2026, con un concerto di anteprima ospitando il progetto “Tutta di chiantu si fa la simana. Canti popolari per la Passione”, proposto dal Gruppo di ricerca musicale IsolaPunta. (Chiesa di Sant’Anna, Via Sant’Anna 14 – ore 18:30 – ingresso € 5). Attraverso un repertorio di canti legati ai riti della Settimana Santa, il gruppo restituisce al pubblico un intenso percorso tra devozione, memoria e identità, intrecciando voci e strumenti della tradizione in un’esperienza sonora autentica e suggestiva.

Protagonisti del concerto, per quattro voci e strumenti, i musicisti e ricercatori Roberto Catalano, Maurizio Cuzzocrea, Giuseppe Sanfratello e Vittorio Ugo Vicari, interpreti di una proposta musicale che coniuga rigore filologico e sensibilità contemporanea. IsolaPunta è un gruppo di ricerca musicale nato nel 2018 con l’intento di portare all’attenzione del pubblico i testi e le sonorità della tradizione popolare italiana, con particolare riguardo al tempo arcaico del calendario rurale e pastorale.

Il registro interpretativo scelto, pur rispettoso del patrimonio etno-musicologico tra otto e novecento, prova a essere del tutto libero, per una rinnovata esperienza del tempo di carnevale, della Settimana Santa, ma anche delle feste primaverili ed estive, delle ambientazioni di lavoro e, alla fine dell’anno, delle novene di Natale.

Il festival proseguirà dal 19 al 26 aprile, con una mostra fotografica a cura di ACAF e una serie di concerti pensati per la valorizzazione dei giovani musicisti catanesi, in coerenza con la storia della manifestazione.

Il programma completo dell’edizione sarà pubblicato, nei prossimi giorni, nei canali social dell’associazione Areasud e su www.areasud.it

Per informazioni associazioneareasud@gmail.com; +39 331 4861931.