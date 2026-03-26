Genitorialità: a Catania un percorso per rafforzare la relazione tra genitori e figli

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CATANIA – La genitorialità è diventata uno dei passaggi più delicati della vita contemporanea. Oggi il ruolo di genitore è sempre più complicato e schiacciato tra due fronti: da un lato le richieste urgenti e stressanti che provengono dal mondo esterno e dall’altro la richiesta interna di essere il migliore genitore possibile. Questo vale per i genitori, ma anche per i figli. Crescono aspettative e pressioni che rendono il ruolo educativo sempre più impegnativo e sempre più genitori si interrogano su come gestire emozioni, regole e relazioni nella vita quotidiana, cercando di costruire con i propri figli un legame più consapevole e stabile. Quando il rapporto con i propri figli non funziona la sofferenza di un genitore è enorme e ha conseguenze su tutti gli aspetti della sua vita: equilibrio emotivo, salute, lavoro, coppia, vita sociale. La sfida non è essere un genitore perfetto ma una persona emotivamente forte e stabile per prendersi cura al meglio sia di sé e che dei propri figli. Per questo nasce “Genitori Forti, Figli Felici”, il corso ideato dalla psicoterapeuta sistemico-familiare Letizia Ferrante in partenza il 15 aprile.

Un percorso di 8 settimane che offre ai genitori le risorse per passare da una relazione stressante e conflittuale con i propri figli a una relazione profonda e autentica. In ogni incontro, aperto alla coppia e al singolo genitore, viene sviluppato un tema specifico sia a livello teorico che pratico per riuscire a gestire la rabbia e il conflitto, l’ansia e la paura di non essere un genitore adeguato, mantenere la calma di fronte alle difficoltà, e creare una comunicazione consapevole e connessione emotiva.





INFORMAZIONI SUL CORSO

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I genitori interessati a partecipare al percorso possono ricevere maggiori informazioni e iscriversi compilando il modulo disponibile al seguente link:



https://forms.gle/cUi1rYzwFLpmWzb28