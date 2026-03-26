“Tessere la pace contro la guerra”: sabato 28 a Catania (e in contemporanea in molte piazze d’Italia) si mobilita la rete nazionale delle donne per la pace

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Sabato 28 marzo le aderenti alla rete nazionale “10 100 1000 piazze di donne per la pace” porteranno in più di 100 comuni, grandi e piccoli, dal nord al sud d’Italia, i loro lavori per la pace: arazzi, bandiere, tappeti, lenzuoli e chiameranno altre donne a finirli insieme.

In In tutto il paese e nel mondo intero crescono angoscia, ansia e preoccupazione

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La guerra diventa sempre più distruttiva e feroce, si abbatte sugli inermi, rischia di normalizzarsi ed estendersi come una marea che finirà per travolgere ogni vita

È il momento dell’assunzione di responsabilità e di trasformare paura e rabbia in parola e azione. È il momento di far valere l’etica della cura, della giustizia e dell’amore, centrale.

È il momento di far valere l’etica della cura, della giustizia e dell’amore – centrale nell’esperienza storica delle donne – contro la logica patriarcale del più forte. Le donne della rete nazionale non permetteranno che si azzeri il futuro, faranno risuonare in tutte le piazze il loro NO alla guerra fino a che non diventi un boato tale da costringere il governo ad assumere una posizione chiara e netta di stop al riarmo e di rifiuto della guerra.

Vogliamo, pretendiamo, faremo in modo che la vita continui!

L’appuntamento a CATANIA è in piazza Stesicoro alle 17.00

10 100 1000 piazze di donne per la pace