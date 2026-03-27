Accordo di libero scambio UE–Australia, Giacobbe: “Un passo storico che apre nuove opportunità per imprese e italiani nel mondo”

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Il Primo Ministro australiano Anthony Albanese e la Presidente della Commissione Europea Ursula Von Der Leyen, in visita ufficiale in Australia, hanno firmato lo storico accordo di libero scambio (FTA) tra Unione Europea e Australia, segnando un passaggio fondamentale nelle relazioni economiche, commerciali e strategiche tra le due aree.

Sull’intesa è intervenuto il Senatore Francesco Giacobbe (Partito Democratico – Circoscrizione Estero Africa-Asia-Oceania-Antartide):

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«Da sempre sostengo con convinzione il rafforzamento delle relazioni tra l’Unione Europea e l’Australia, un Paese dove vive una delle comunità italiane più dinamiche e radicate al mondo. Questo accordo rappresenta una grande opportunità per le nostre imprese, per il Made in Italy e per tutti quei settori che potranno crescere grazie a regole più semplici e mercati più aperti».

Il Senatore ha inoltre sottolineato il valore politico dell’accordo:

«Si tratta anche di un segnale politico forte: costruire ponti, favorire scambi e creare nuove occasioni di sviluppo condiviso è la strada giusta per affrontare le sfide globali».

Particolare attenzione è stata posta anche sulle ricadute per le comunità italiane all’estero:

«Per gli italiani in Australia e per le nostre comunità all’estero, questo accordo significa più opportunità, più connessioni e un legame ancora più solido con l’Italia e l’Europa».

L’accordo UE–Australia si configura dunque come uno strumento strategico capace di rafforzare non solo gli scambi economici, ma anche il ruolo delle comunità italiane nel mondo come ponte tra sistemi produttivi e culturali.