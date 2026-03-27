Barbara Bellomo torna in libreria con “L’incartatrice di arance” Garzanti editore – #Libriamoci

Un romanzo storico ambientato nella Catania del primo Novecento, tra storie di donne, lavoro e riscatto sociale. Un viaggio nei profumi e nei colori della Sicilia, con al centro uno dei suoi simboli più identitari: le arance

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Recensioni di libri, riflessioni insieme agli autori delle opere, divulgazione culturale e informazione. Questo e molto altro nella nostra rubrica “Libriamoci”.

Nella puntata che trasmetteremo questa sera abbiamo avuto modo di intervistare l’autrice Barbara Bellomo in occasione dell’uscita del suo nuovo romanzo “L’incartatrice di arance” – Garzanti editore, disponibile in libreria a partire dal 31 marzo.

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Come saprete, la scrittrice catanese – già nostra ospite in passato – si è distinta per la sua capacità di intrecciare rigore storico e narrazione, dando vita a romanzi apprezzati come la serie di Isabella De Clio, Il libro dei sette sigilli, La casa del carrubo e La biblioteca dei fisici scomparsi. Ed è proprio nel solco di questo percorso che si inserisce la sua nuova opera, con cui l’autrice ci conduce nella Catania del 1906, una città viva e pulsante, ricostruita attraverso atmosfere, colori e profumi.

Protagonista è Rosetta, una ragazza del popolo, che tra difficoltà familiari e sogni di riscatto si avvicina al mondo del lavoro legato alla produzione e commercializzazione delle arance, simbolo per eccellenza della Sicilia. Accanto a lei si muove la figura di Concetta, imprenditrice realmente esistita, proprietaria di una tipografia in cui lavoravano esclusivamente donne, esempio straordinario di emancipazione femminile in un’epoca in cui tutto ciò era tutt’altro che scontato.

Il romanzo prende spunto anche da una pratica diffusa all’inizio del Novecento: l’incartamento delle arance, un’attività che non era solo commerciale, ma anche estetica e identitaria, capace di raccontare un territorio attraverso colori, simboli e immagini.

Tra i temi principali del romanzo emergono il lavoro femminile, l’indipendenza, il rapporto tra padri e figli, la crescita personale e il desiderio di costruire il proprio destino nonostante le difficoltà. Una narrazione che unisce storia, sentimento e identità territoriale.

Insomma, con “L’incartatrice di arance”, Barbara Bellomo prosegue il suo percorso letterario fatto di memoria, ricerca e valorizzazione di storie dimenticate, restituendo voce a figure e contesti che meritano di essere riscoperti.

Per tutto questo, e molto altro ancora, non ci resta che darvi appuntamento alle ore 20.00 con la nostra prima visione trasmessa sulla nostra pagina Facebook, sul nostro canale Youtube, e sui nostri altri canali social. Non mancate!