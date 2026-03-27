Centro Zō culture contemporanee di Catania, questa sera, per la rassegna “Pulsar”, il pop sperimentale di Grimm Grimm

Oggi, venerdì 27 marzo, la rassegna di indie e alternative rock di Zō Centro Culture Contemporanee di Catania ospita il live del musicista e compositore giapponese, e londinese d'adozione, Kiochi Yamanoha in arte Grimm Grimm. Le sue composizioni spaziano dal pop sperimentale alla psichedelia, dall’elettronica al folk barocco, fino a richiamare le strutture ripetitive della musica inglese del XVIII secolo

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Oggi, venerdì 27 marzo, alle 22, da Zō Centro culture contemporanee di Catania un nuovo appuntamento di “Pulsar”, la rassegna internazionale di indie e alternative rock creata e programmata dalla direzione artistica di Zō insieme con diversi operatori e realtà del territorio. Sul palco del centro culturale catanese Grimm Grimm, il progetto musicale di Koichi Yamanoha, compositore, musicista e produttore giapponese, originario di Tokio e londinese d’adozione. La sua musica fonde elementi pop sperimentali con lirismo futuristico, intrecciando melodie senza tempo simili a carillon con paesaggi sonori eterei e trame elettriche.

Le composizioni di Grimm Grimm – che ha debuttato nel 2014 con il singolo “Kazega Fuitara Sayonara” pubblicato dalla Pickpocket Records di Kevin Shields, chitarrista della rock band irlandese My Bloody Valentine – nascono dall’incontro tra sperimentazione e contaminazioni stilistiche che spaziano dal pop sperimentale, la psichedelia, l’elettronica e il folk barocco, fino a richiamare le strutture ripetitive della musica inglese del XVIII secolo. Il risultato è uno spazio sonoro sospeso arricchito da vibrazioni ed echi continui, invitando l’ascoltatore ad un’esperienza meditativa e sensoriale.

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Durante le sue uscite discografiche, Yamanoha ha esplorato sottili cambiamenti di stile. La sua è una produzione assolutamente contemporanea che trae, però, ispirazione dal folk barocco e dai “canoni infiniti” del XVIII secolo inglese, forme compositive costruite sulla ripetizione e su strutture cicliche. Le sue melodie, spesso lasciate sospese alla fine delle canzoni, risuonano come filastrocche, motivi simili a preghiere che invitano ascoltatori in uno stato meditativo, simile alla trance.

Ha collaborato con una vasta gamma di artisti, produttori ed etichette, inclusa ATP Recordings, Café Oto, Josephine Foster, Laetitia Sadier, Marta Salogni, Kevin Shields, Klein e Hideo Kojima, grazie al quale il suo lavoro si è saldamente radicato nello spazio sperimentale e d’avanguardia scene musicali d’avanguardia, così come nel mondo delle colonne sonore di film e videogiochi. Recentemente ha collaborato alle musiche di “Death Stranding 2: On the Beach”, videogioco di Hideo Kojima, ideatore della serie Metal Gear Solid.

Biglietto: € 10, prevendita on line su https://dice.fm/partner/tickets/event/oevx8m-grimm-grimm-live-z-27th-mar-z-centro-culture-contemporanee-catania-tickets Informazioni al numero 095.8168912 da lunedì a venerdì, dalle ore 10 alle 13. Zō Centro culture contemporanee: piazzale Rocco Chinnici 6, Catania.