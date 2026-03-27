“Charta Intimus” di Bernardo Casertano in scena il 29 marzo per ZoomTeatro di Catania: un’indagine poetica e radicale sulla genitorialità

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Una barchetta di carta in mezzo alla tempesta, fragile e ostinata, capace di resistere contro ogni previsione. È da questa immagine visionaria che prende avvio “Charta Intimus”, il nuovo lavoro di Bernardo Casertano, in scena domenica 29 marzo alle ore 19 a Catania, nella rassegna “ZoomTeatro – Dettagli di creazioni contemporanee”.

Lo spettacolo – produzione Fortezza Est e Teatro Akropolis – rappresenta l’ultimo tassello di una trilogia dedicata alla condizione umana e alle sue fasi fondamentali: infanzia, età adulta e genitorialità. In questo capitolo conclusivo (nella versione “Intimus”), Casertano affronta il tema della paternità con uno sguardo lucido e non conciliatorio, costruendo una riflessione personale sulla possibilità stessa di diventare genitore.

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“Charta”, dal latino “carta”, diventa qui materia viva e simbolica: un materiale duttile, capace di trasformarsi e assumere forme diverse, proprio come la natura umana. In scena, un solo attore dialoga con sagome di carta in un dispositivo teatrale essenziale, dove la fragilità dei materiali amplifica la complessità emotiva del racconto.

All’interno di una stanza scenica sospesa, prende corpo una visione potente: Pinocchio che diventa padre, figura paradossale e universale al tempo stesso. Il figlio per eccellenza si confronta con la paternità in una prova che appare impossibile da superare, ma inevitabile da attraversare. Ne emerge una drammaturgia che intreccia suggestioni letterarie e teatrali – da Collodi a Pasolini, filtrati attraverso l’eco di Carmelo Bene – restituendo un’esperienza scenica che oscilla tra farsa e abisso esistenziale.

In occasione della presenza a Catania, Bernardo Casertano condurrà il seminario “Didascalia” un percorso pratico e teorico dedicato all’esplorazione delle potenzialità espressive individuali e collettive.

L’incontro si terrà il 27 e 28 marzo, dalle ore 15 alle 19, al Cortile Murgo – Piazza Scammacca 1, Catania.

La rassegna ZoomTeatro, curata da Open Around con la direzione artistica di Paola Greco e la coproduzione di Palazzo Scammacca del Murgo, ha preso il via lo scorso novembre e proseguirà fino al 24 maggio 2026 con undici spettacoli complessivi. Il progetto si inserisce in una traiettoria chiara: sostenere la nuova drammaturgia e rilanciare, in chiave contemporanea, l’eredità storica del Teatro Club catanese.