Oggi a Catania la presentazione di “Epstein Files” con l’associazione Olga Benario

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Venerdì 27 Marzo alle ore 19.00, in via Battiato n.6 – Catania, si terrà la presentazione del libro “EPSTEIN FILES, I documenti che fanno tremare le élite occidentali”.

Questo libro è la prima opera in lingua italiana che cerca di fare luce in modo organico e completo su una delle più importanti divulgazioni di materiale riservato mai avvenute. L’attenzione mediatica sulle rivelazioni contenute in queste carte è stata immediata. Eppure, il racconto mainstream si è spesso fermato ai dettagli più sensazionalistici, eludendo ciò che davvero potrebbe incrinare gli equilibri: la trama di relazioni, ricatti, connivenze e interessi che si muove dietro le quinte del sistema.

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Partecipano: Luca Cangemi (associazione comunista “Olga Benario”), Andrea Legni (direttore de “L’Indipendente”), Enrica Perucchietti (curatrice del volume). La presentazione sarà seguita da una cena sociale.

Associazione comunista “Olga Benario”