Servizio idrico Catanese: esposto all’Anac su SIE, “criticità su trasparenza e gestione”. Per Magno (Filctem): “Fare piena luce. Non risulta ancora approvato il Piano d’Ambito”

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La gestione del servizio idrico integrato nel territorio catanese finisce sotto la lente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione. Al centro delle segnalazioni, la governance e l’operatività della SIE, società affidataria del servizio, su cui vengono sollevati dubbi in merito alla trasparenza. Sono notizie che la Filctem Cgil apprende dalla stampa. Il segretario generale del sindacato, Jerry Magno, sottolinea dunque che “bisogna fare piena luce sui profili di incompatibilità e sugli eventuali conflitti di interesse, garantendo una netta separazione tra socio pubblico e privato” e che “a quasi due anni dalla sottoscrizione della convenzione, inoltre, si registra l’assenza degli strumenti fondamentali di programmazione: non risulta ancora approvato il Piano d’Ambito, manca un piano economico-finanziario definito e non è stata chiarita la manovra tariffaria. Una situazione che, secondo i rilievi, alimenta incertezza per cittadini e lavoratori e potrebbe mettere a rischio anche l’accesso a risorse strategiche, incluse quelle del PNRR destinate al comparto idrico. Sollecitiamo – continua Magno- inoltre un’accelerazione nell’approvazione degli atti di pianificazione e una gestione improntata a criteri di trasparenza, partecipazione e tutela dell’interesse collettivo”.

“L’acqua è un diritto fondamentale e la sua gestione deve rispondere a standard elevati non solo sul piano tecnico, ma anche etico e amministrativo”, conclude Magno.

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