Si conclude il Festival della Legalità e dei Sentimenti Sociali all’IPSSEOA “Karol Wojtyla” di Catania

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CATANIA – Si è concluso con grande partecipazione e forte coinvolgimento emotivo, presso l’aula magna del plesso di via Lizio Bruno, l’evento finale del Festival della Legalità e dei Sentimenti Sociali dell’IPSSEOA “Karol Wojtyla” di Catania.

Un progetto articolato e condiviso che, nel corso delle settimane, ha attraversato i diversi plessi dell’istituto, offrendo agli studenti occasioni concrete di crescita, confronto e riflessione sui temi della legalità, della cittadinanza attiva e della responsabilità sociale.

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L’iniziativa ha visto la partecipazione di numerose autorità e figure di spicco del territorio: il Vice Questore Fabio Aurilio, il Tenente Colonnello della Guardia di Finanza Luigi Leuzzi, il Comandante dei Carabinieri di Fontanarossa Beatrice Casamassa, gli assessori Andrea Guzzardi e Viviana Lombardo, la Prof.ssa Giovanna Micale, Padre Mangiagli dell’Ufficio Diocesano, la Dott.ssa Brunella Bertolino dell’Associazione Antimafia Alfredo Agosta, la Dott.ssa Maria Grazia Vasta del CSA di Catania, gli avvocati Di Stefano, Castro e Altana, la giornalista Eva Spampinato, insieme alle rappresentanze della Polizia Metropolitana e della Polizia Locale, nonché lo studente Andrea Perla, Presidente della Commissione Legalità della Consulta Studentesca di Catania.

Il Festival si è distinto per un approccio dinamico e partecipativo, fatto di incontri, testimonianze, laboratori e momenti di dialogo diretto con i protagonisti del mondo istituzionale, giuridico e sociale, rendendo gli studenti parte attiva di un percorso educativo autentico.

Un ruolo centrale è stato svolto dalla Prof.ssa Patrizia Seminerio, ideatrice e organizzatrice del progetto, che insieme a un team di docenti – Donatella Mirabile, Cristina Di Salvo, Carmen Avellino, Sandy Nicotra, Carla Condorelli, Carmelo Crispi, Chiara Corsaro, Antonio Virgolini, Salvo Anello, Milea Fiamingo, Luca Nicolosi, Enzo Mannino, Massimo Pulvirenti e tutti coloro che hanno accolto con entusiasmo l’iniziativa – ha dato vita a un lavoro condiviso, sinergico e significativo.

Un impegno condiviso, portato avanti con passione ed entusiasmo, capace di raccogliere le sfide della società contemporanea. Perché i docenti del “Karol Wojtyla” non si limitano a insegnare, ma sanno leggere negli sguardi dei propri studenti, coglierne le esigenze, le fragilità e i bisogni inespressi, nei silenzi pieni come nelle parole ascoltate, con la consapevolezza che nessun ragazzo è irraggiungibile.

L’IPSSEOA “Karol Wojtyla” si conferma così una realtà educativa viva e dinamica, capace di coniugare efficacemente le esperienze laboratoriali con una solida formazione culturale. Un luogo in cui la didattica si apre al territorio e diventa strumento di crescita consapevole, promuovendo negli studenti senso civico, responsabilità e rispetto dei valori universali, per formare cittadini attivi, costruttivi e protagonisti di un futuro luminoso e fondato su una cultura della solidarietà.

La scuola, in questo percorso, si rivela per ciò che è davvero: non soltanto un luogo fisico, ma un crocevia di vite. Presenza che educa, relazione che costruisce, spazio invisibile in cui docenti e studenti si incontrano e si riconoscono nella stessa direzione.

È nella sinergia che i valori prendono forma concreta.

È insieme che la legalità smette di essere concetto astratto e diventa comportamento, abitudine, vita quotidiana.

I docenti hanno voluto ringraziare la Dirigente Scolastica Rita Donatella Alloro, per aver creduto in questo progetto e averne reso possibile la realizzazione, e il Presidente del Consiglio d’Istituto, Avv. Cannata, per aver contribuito a costruire una reale alleanza tra scuola e famiglia.

Come ha dichiarato la Prof.ssa Seminerio:

«Abbiamo voluto offrire ai nostri studenti non solo contenuti, ma esempi concreti, testimonianze vive e occasioni di confronto autentico e costruttivo.

È stato un lavoro di squadra autentico che ha coinvolto docenti, alunni e famiglie, costruito su sinergia, fiducia e condivisione di intenti. È proprio da questa unione che il progetto ha preso forma ed è cresciuto con forza e coerenza, aprendosi poi, in un respiro corale, alla partecipazione di rappresentanti autorevoli delle istituzioni, delle forze dell’ordine, del mondo giuridico, dell’informazione e dell’associazionismo.

Un coinvolgimento ampio e significativo a dimostrazione che la scuola può essere un luogo in cui i valori non si insegnano soltanto, ma si vivono.»

A sottolineare l’impatto dell’iniziativa anche le parole dello studente Andrea Perla:

«Ho sposato questo progetto con convinzione e spero vivamente che possa essere portato avanti anche negli anni a venire, continuando a seminare legalità, consapevolezza e responsabilità nella nostra comunità scolastica.»

In un tempo che spesso seduce e distrae i giovani, trattenendoli dietro uno schermo e allontanandoli dalla realtà, il “Karol Wojtyla”, con i suoi docenti, i suoi studenti, le famiglie e tutto il personale, ha scelto di invertire la rotta: ha scelto la presenza, gli sguardi autentici, il qui e ora.

“Bisogna coltivare il proprio giardino”, scrive Voltaire nel Candido.

Un invito che diventa oggi impegno concreto: prendersi cura, ogni giorno, di ciò che siamo, di ciò che costruiamo, di ciò che lasciamo.

Se coltivato con attenzione, responsabilità e passione, quel giardino cresce, si apre, diventa comunità, orizzonte condiviso.

E così, l’ultima data del 26 marzo, che ha segnato la conclusione degli eventi del Festival della Legalità e dei Sentimenti Sociali, non rappresenta una fine, ma un nuovo inizio: un filo che continua, una trama che si arricchisce, una tela che continuerà a essere tessuta insieme.