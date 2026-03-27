Sportwatchers Cup. Semifinali e finali del doppio senza italiane

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Domani l’ultimo weekend decisivo a San Gregorio di Catania. Si lavora già per giugno

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SAN GREGORIO DI CATANIA – Si definisce il quadro della Sportwatchers Cup alla vigilia del weekend conclusivo. I risultati dei quarti di finale del singolare e delle semifinali del doppio hanno stabilito non ci saranno giocatrici italiane nelle fasi decisive del torneo.

Nel singolare, l’ucraina Anastasiia Sobolieva (4 del seeding) ha superato l’italiana Ginevra Maduzzi con il punteggio di 6-3 6-3. Avanza anche la spagnola Carla Martinez Cirez, che si impone sulla greca Sapfo Sakellaridi per 6-4 6-0. Le due si giocheranno domani un posto in finale.

Successo in due set per la spagnola Angela Fita Boluda (2), che ha battuto la svedese Line Zaar 6-4 7-5. Completa il quadro la francese Alice Tubello, che elimina la connazionale Amandine Rame in rimonta con il punteggio di 4-6 6-2 6-1.

Tubello accede alla seconda semifinale consecutiva in Sicilia, sfidando proprio l’iberica Fita Boluda.

Nel doppio, neppure le semifinali non salvano le azzurre. La coppia franco-belga composta da Julie Lim e Marie Rouvroy ha superato quella della serba Stankovic e la svedese Zaar (teste di serie numero 1) al match tie-break, chiudendo 6-4 5-7 10-6.

Nell’altra semifinale, la tedesca Julia Steur e la slovacca Nina Vargova (2) battono la finlandese Haavisto e l’italiana Ginevra Maduzzi con un doppio 6-4 6-2.

La finale del doppio metterà di fronte Lim-Rouvroy e Steur-Vargova.

Il livello delle semifinaliste conferma la solidità della Sportwatchers Cup, torneo che ha portato in Sicilia giocatrici stabilmente comprese tra la top 200 e la top 350 del ranking WTA. Un equilibrio di valori che ha caratterizzato l’intera settimana e accompagna la Sportwatchers Cup verso le battute finali.