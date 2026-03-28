Guerra in Medio Oriente, Marano (M5S) all’ARS: “Sigonella base strategica del conflitto. Sicilia in guerra a nostra insaputa, Schifani riferisca in Aula”

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“Il ministro Crosetto continua a rassicurare il Paese ma le circostanze dicono l’esatto contrario: la Sicilia è, nei fatti, fronte strategico di una guerra che sta incendiando il Medio Oriente. Ed è inaccettabile che il Parlamento Siciliano debba apprendere dalla stampa, non dalle istituzioni, l’intensificazione delle operazioni belliche a pochi chilometri da Catania”.

Così Jose Marano, deputata regionale del Movimento 5 Stelle, intervenuta recentemente a Sala d’Ercole con un duro atto di accusa riguardo all’attività febbrile registrata nella base aeronavale di Sigonella.

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“Nelle ultime settimane – ha spiegato Marano – abbiamo assistito al decollo incessante di droni per la sorveglianza strategica e l’intelligence, assetti che forniscono dati tattici essenziali per i bombardamenti in corso. Ma il salto di qualità è avvenuto sabato scorso: le ultime notizie sembrano confermare il rischieramento di cacciabombardieri in assetto combat-ready, pronti all’uso e muniti, quindi, di armi e bombe. Sigonella a questo punto sembrerebbe non più base logistica ma fronte avanzato per operazioni d’attacco. Pretendiamo che il Presidente della Regione riferisca immediatamente in Aula: i siciliani hanno il diritto di conoscere l’effettivo ruolo della Sicilia in questa guerra”.