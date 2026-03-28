Siracusa, Wine List Italia sbarca a Ortigia: domani, domenica 29 marzo, al via l’evento presso l’Ortea Palace Hotel

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Domenica 29 marzo all’Ortea Palace Hotel Sicily Autograph Collection la presentazione della Guida “Wine List on Tour Ortigia” e il grande tasting con le etichette selezionate dai migliori 25 sommelier della ristorazione siciliana e calabrese.

Dopo il debutto ufficiale del tour nazionale, avvenuto a Paestum lo scorso 3 marzo, Wine List Italia, progetto di Milano Wine Week dedicato alla valorizzazione dei migliori professionisti della sala e della sommellerie, approda per la prima volta in Sicilia. Domenica 29 marzo, nella cornice unica di Ortigia, cuore storico di Siracusa, andrà in scena la seconda tappa del tour e il primo appuntamento in assoluto sull’Isola nella storia di Milano Wine Week.

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Ad ospitare l’evento sarà una delle location più iconiche del territorio, l’Ortea Palace Hotel Sicily Autograph Collection, simbolo di eleganza e ospitalità nel Mediterraneo.

La giornata si aprirà alle ore 11.00 con un convegno dedicato al ruolo della sala e alla valorizzazione dei professionisti che contribuiscono a costruire l’esperienza del vino nella ristorazione contemporanea. Un momento di confronto che vedrà protagonisti alcuni tra i più autorevoli interpreti della sala siciliana.

All’interno di questo appuntamento sarà inoltre dedicato un momento speciale alla memoria di Pino La Rosa, figura di riferimento della ristorazione siciliana recentemente scomparsa, imprenditore capace di lasciare un segno profondo nel settore grazie ai suoi progetti e alla sua visione.

A seguire, sarà presentata ufficialmente la prima edizione della guida “Wine List on Tour Ortigia”, che raccoglie le selezioni di 25 tra i più importanti sommelier della ristorazione di Sicilia e Calabria.

Ogni professionista ha contribuito con una selezione di sei etichette: tre legate al proprio territorio di origine e tre rappresentative delle categorie distintive di Wine List – bollicina, vino al calice e vino di ricerca – offrendo una lettura contemporanea del vino che unisce identità territoriale e visione.

I sommelier protagonisti di questa edizione sono: Alessandro Cappellani (Taberna dei Cinque Sensi, Ragusa), Alessandro Malfitana (San Domenico Palace – Four Seasons Taormina), Alfredo Mastrocinque e Michela Vitale (Casa Charleston, Palermo), Antonino Amato (Cortile Spirito Santo, Siracusa), Antonio Frasca (Vossia Il Mare, Marina di Ragusa), Antonio Lombardo (Vermut, Catania), Benedetto Sansone (Cantinetta Enoteca, Palermo), Benito Scatà (VotaVota, Marina di Ragusa), Carmelo Di Pasquale (Locanda Don Serafino, Ragusa), Dana Muscalu (Mazzarò Sea Palace, Taormina), Elisa Merlo e Gianfilippo Russo (Enoteca Solaria, Siracusa), Floriana Cosentino (Ritrovino, Noto), Francesco Carbone (Ristorante Zagara, Carlentini), Francesco Sculli (Gambero Rosso, Marina di Gioiosa Ionica), Giuseppe Messina (Signum, Salina), Nando Papa (Verdura Resort, Sciacca), Marco Campisi (Ristorante Osteria, Siracusa), Martina Di Mauro (Ristorante Porta Marina, Siracusa), Massimo Brunetto (Shara Restaurant, Giardini Naxos), Paola Costa (Ortea Palace Hotel Sicily Autograph Collection, Siracusa), Paolo De Stefanis (Vineria Modì, Taormina), Sara Zirone (Ristorante Olga, Siracusa), Simone Cutugno (Ristorante Duomo, Ragusa Ibla), Thanas Kaja (Minareto, Siracusa) e Valentina Migliore (Ristorante Lorenzo Ruta, Modica).

Il momento clou della giornata inizierà alle ore 15.00 con il grand tasting di Wine List Italia Ortigia, un banco d’assaggio che vedrà protagonisti gli stessi sommelier coinvolti nella guida. Fino alle ore 21.00, il pubblico potrà vivere un’esperienza immersiva degustando le etichette selezionate direttamente raccontate da chi le ha scelte, in un format che mette al centro la relazione tra professionista e ospite.

I biglietti per il tasting sono disponibili su Eventbrite al seguente link: https://www.eventbrite.com/e/wine-list-italia-on-tour-ortigia-tickets-1984622619680?aff=ebdssbdestsearch

Wine List On Tour – Ortigia nasce in collaborazione con RGH – Russotti Gestioni Hotel SPA, società nazionale leader nella gestione alberghiera proprietaria dell’Ortea Palace Hotel Sicily Autograph Collection, con l’obiettivo di costruire un appuntamento destinato a diventare un riferimento annuale per il territorio siciliano.

«Siamo onorati di vivere la seconda tappa di Wine List Italia in una cornice straordinaria come Ortigia, luogo di eccellenza, ospitati in una location ricca di storia e di grande fascino come l’Ortea Palace Hotel Sicily Autograph Collection, cornice di questo nuovo appuntamento che intendiamo rendere annuale» afferma Federico Gordini, Presidente di Milano Wine Week. «Un’occasione per dare visibilità a 25 professionisti che entrano per la prima volta nel progetto: storie di competenza, visione e servizio, che stanno al cuore dell’arte dell’ospitalità. Con il tour vogliamo rafforzare questo racconto e renderlo continuativo, valorizzando la sala e le sue figure, punto di riferimento anche per le nuove generazioni, attraverso progetti come Wine List Italia, Wine List Italia on Tour, il Wine List Italia nazionale e i Premi Carte Vini. A Milano, il prossimo 18 ottobre, celebreremo le 100 migliori carte dei vini d’Italia, mentre il Premio Carte Vini Terroir, assegnato nell’ambito della Slow Wine Fair di Bologna, valorizza ogni anno le carte vini più rappresentative in relazione a specifici territori. Ogni progetto è teso a un obiettivo comune: dare il massimo valore ai professionisti della sala, alle loro selezioni e alla qualità dell’accoglienza, contribuendo a rafforzare il ruolo della sommellerie e dell’ospitalità all’interno del sistema vino italiano».

«Siamo davvero felici e onorati di ospitare all’Ortea Palace Hotel Sicily Autograph Collection un’iniziativa di grande valore come Wine List Italia, che contribuisce a valorizzare le eccellenze del territorio e i professionisti che ne sono ambasciatori – ha dichiarato Pippo Russotti, Managing Director di Russotti Gestioni Hotels. Come Russotti Gestioni Hotels crediamo fortemente nel legame tra le nostre strutture e i contesti in cui operano: ogni hotel deve essere un luogo aperto, capace di dialogare con il territorio e di promuoverne cultura, tradizioni ed eccellenze. Per questo motivo sosteniamo con convinzione progetti come questo, che generano contenuti, relazioni e opportunità, contribuendo a rafforzare l’identità delle destinazioni e a offrire ai nostri ospiti e alla città esperienze autentiche e di qualità.»

Il Tour di Wine List Italia proseguirà il prossimo 4 Maggio con la terza ed ultima tappa a Roma, nella prestigiosa cornice di Palazzo Ripetta, che vedrà protagonisti i professionisti della sommellerie provenienti da tutto il Centro Italia, coinvolgendo Lazio, Toscana, Emilia-Romagna, Marche, Abruzzo, Molise, Umbria e Sardegna.

Il grande appuntamento nazionale di Wine List Italia, con la presentazione della Guida nazionale, si terrà invece a Milano domenica 18 ottobre presso il Marriott Milan di Via Washington nella seconda giornata della Nona Edizione della Milano Wine Week.

Wine List Italia è realizzato con il supporto del main sponsor Lurisia Premium Beverage. Premium partner di Ortigia Wine Experience sono Feudo Maccari e Murgo.

Informazioni evento: 📍 Ortigia, Siracusa – Ortea Palace Hotel Sicily Autograph Collection 📅 Domenica 29 marzo 2026 🕚 Ore 11.00 – Convegno e presentazione guida 🍷 Ore 15.00 – 21.00 – Grand Tasting Wine List Italia ️ Biglietti disponibili su Eventbrite: https://www.eventbrite.com/e/wine-list-italia-on-tour-ortigia-tickets-1984622619680?aff=ebdssbdestsearch