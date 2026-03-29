Il baule incantato, una sfida ai tabù con intelligente allegria

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di Mariagrazia Miceli

La rassegna “Piccoli Sguardi” di Buio in Sala ha ospitato sabato 29 e domenica 30 marzo la prima regia teatrale della giovane Asia Caruso nell’inedita fiaba musicale dal titolo “Il baule incantato”. Lo spettacolo è un debutto carico di significato nato dalla vitalità creativa del vivaio dell’associazione, che trascina il pubblico in una soffitta polverosa dove i due fratelli Leo e Bea scoprono che un vecchio baule è in realtà un portale per il Pianeta Giocattolo. In questo mondo magico gli spettatori incontrano Stella, una super-bambola, e insieme agli attori Giovanni Pistone, Giada Romano ed Elisa Torrisi (accompagnati dalle voci fuoricampo di Federico Schiavone, Donato Urso e Federica Zuccarello), vivono un’avventura avvincente per salvare i giocattoli da un incantesimo immobilizzante. La rappresentazione brilla per la sua natura interattiva, che richiama i bambini con musica, balli e canzoni, e rende l’esperienza dinamica eben lontana dalla passiva fruizione televisiva a cui solitamente sono abituati. I piccoli spettatori, dal canto loro, hanno mostrato di apprezzare con grande entusiasmo la freschezza della messa in scena, partecipando con trasporto alle vicende dei protagonisti.

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La regista ha sottolineato come il cuore profondo dello spettacolo si nasconda nel suo messaggio sociale, e come l’opera miri a stimolare una riflessione sui rapporti umani: “molti argomenti sono ancora dei tabù e ci sono tantissimi stereotipi su cui bisogna lavorare, soprattutto per i più piccini, ma anche per gli adolescenti e gli adulti”. Dal pregiudizio verso una ragazzina che desidera giocare a baseball, alla resistenza culturale che impedisce a un bambino di indossare capi dai colori sgargianti per timore di essere preso di mira, passando per la triste esclusione di un amico che sfocia in bullismo, lo spettacolo affronta apertamente temi importanti e si impegna ad offrire uno spazio di libertà dove l’identità non sia imprigionata in etichette sociali.

In un’epoca spesso prigioniera di schemi predefiniti, “Il baule incantato” ci ricorda che il teatro non è solo svago, ma un cantiere aperto per costruire identità più libere, perché la vera magia non è custodita nel baule, ma nel coraggio di essere sé stessi oltre ogni pregiudizio. La replica degli spettacoli del sabato pomeriggio, in aggiunta a quelli inizialmente previsti per la domenica mattina, è il segno tangibile di una rassegna che cresce e convince, confermando quanto sia prezioso offrire alle nuove generazioni uno spazio dove guardare il mondo con occhi liberi e curiosi.