San Pietro Clarenza: al via programma di iniziative rivolte agli anziani, organizzato da FNP CISL Catania e Asp di Catania

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San Pietro Clarenza (CT) – Grande partecipazione e forte interesse per il primo appuntamento del programma di iniziative dedicate alla promozione della salute nella popolazione anziana, promosso da FNP CISL Catania in collaborazione con l’Asp di Catania, nell’ambito del protocollo d’intesa siglato con CISL Catania.

L’incontro, ospitato all’Auditorium Comunale, rappresenta il primo passo di un percorso volto a rafforzare la prevenzione, incrementare l’adesione agli screening e promuovere corretti stili di vita tra i pensionati del territorio etneo.

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Ad aprire i lavori il segretario generale della FNP CISL Catania Giacomo Giuliano: «questa iniziativa segna l’avvio di un percorso importante che mette al centro la persona anziana e il suo diritto a una sanità più accessibile e vicina. Come FNP CISL vogliamo essere un ponte tra cittadini e istituzioni, favorendo informazione, prevenzione e partecipazione attiva. La grande presenza di oggi dimostra quanto sia forte il bisogno di prossimità e di ascolto nei territori».

Per il direttore generale dell’ASP di Catania, Giuseppe Laganga Senzio, «avvicinare i servizi sanitari ai cittadini, in particolare alle fasce più fragili, è una scelta organizzativa strategica che rafforza l’efficacia del sistema. Rendere i servizi più accessibili nei contesti di vita quotidiana consente di aumentare in modo concreto l’adesione agli screening e alle campagne vaccinali, con ricadute dirette e misurabili sulla salute della popolazione. In questo percorso, il coinvolgimento attivo delle associazioni, delle rappresentanze civiche e del terzo settore è essenziale. Anche per questa ragione desidero esprimere un sincero ringraziamento agli organizzatori di questa iniziativa per l’impegno e la collaborazione dimostrati».

Anche il direttore del Dipartimento di Prevenzione dell’ASP Catania, Antonio Leonardi, ha sottolineato che «la prevenzione costituisce il presupposto fondamentale per la sostenibilità e l’efficacia della sanità pubblica. Intercettare tempestivamente i bisogni dei cittadini consente di rendere gli interventi più mirati. Il contributo delle reti territoriali e delle associazioni è fondamentale per diffondere informazione, rafforzare la consapevolezza e favorire l’adesione a stili di vita sani, agli screening e alle vaccinazioni, con benefici concreti e duraturi per la salute della popolazione».

Il segretario generale della CISL Catania Maurizio Attanasio ha aggiunto: «questa sinergia dimostra come il dialogo tra parti sociali e istituzioni possa generare risposte efficaci ai bisogni reali delle persone. Investire sulla prevenzione significa migliorare la qualità della vita e rendere più sostenibile il sistema sanitario».

L’iniziativa si è svolta con il patrocinio del Comune di San Pietro Clarenza. «Siamo orgogliosi di ospitare questa iniziativa che valorizza il ruolo delle comunità locali nella promozione della salute – ha evidenziato l’assessore alle Politiche Sociali Andrea Cavarra – La collaborazione tra istituzioni, sanità e associazionismo rappresenta un modello virtuoso da sostenere e replicare».

Presenti anche il presidente ANTEAS Catania Enzo Calambrogio che ha sottolineato il valore della rete associativa, il responsabile del Dipartimento Salute della FNP CISL Catania, prof. Santo Signorelli. Nel corso dell’incontro sono intervenuti il dirigente medico UOC Prevenzione delle malattie cronico-degenerative – Screening oncologici Dario Sinatra, il dirigente medico UOC Sanità Pubblica, Epidemiologia e Medicina Preventiva Roberto Furnari, la dietista dell’UOC Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione (SIAN) Fabrizia Minciullo che hanno approfondito i temi legati agli screening oncologici, alle vaccinazioni raccomandate e ai corretti stili di vita.

L’iniziativa rappresenta solo il primo appuntamento di un calendario più ampio che sarà progressivamente esteso ad altri Comuni della provincia, grazie alla rete territoriale della FNP CISL Catania, con l’obiettivo di rendere la prevenzione sempre più capillare e accessibile.