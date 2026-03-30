Incontro APIDGE-POLIZIA LOCALE su “Aspetto della legalità nell’attività imprenditoriale”. Studenti imprenditori di domani

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La professoressa Avv. Rita MAMMINO, vice presidente APIDGE, ha incontrato l’avvocato Santina CAFFO, commissario capo, vice comandante Polizia Locale di Misterbianco (CT) su:

“L’ aspetto della legalità nell’attività imprenditoriale” con un focus particolare sul tema “Studenti imprenditori di domani: il diritto e l’economia come strumenti di libertà e responsabilità”.

Le tematiche affrontate hanno riguardato le principali irregolarità riscontrate nelle startup, soprattutto nelle fasi di avvio, gli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/2008 sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, le norme sulla legislazione commerciale, le attività soggette a SCIA o a diverso regime autorizzatorio ex D.lgs 222/2016, cosiddetto SCIA 2, le semplificazioni amministrative.

Si è fatto riferimento anche alle startup che operano in settori innovativi — digital economy, servizi online, intelligenza artificiale — dove la normativa è in continua evoluzione, considerando il quadro europeo aggiornato con il Digital Services Act (Reg. UE 2022/2065), il Digital Markets Act (Reg. UE 2022/1925) e l’entrata in vigore dell’AI Act europeo prevista per il 2026.

Ampio spazio è stato dedicato alla esplicazione degli illeciti amministrativi più frequenti commessi dagli imprenditori, che la polizia locale accerta a seguito dei controlli ispettivi previsti dall’art 13 della L. 689/81: omissioni nella presentazione della SCIA che sfociano nell’ abusivismo commerciale; mancata iscrizione al Registro delle Imprese secondo il Codice Civile art. 2195; irregolarità in materia di privacy e trattamento dati previste dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR); mancanza dei requisiti professionali e/o di onorabilità; mancanza dei requisiti urbanistici;

violazione norme igienico sanitarie.

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Guardando al futuro, durante l’incontro si è parlato delle opportunità offerte dal Piano Nazionale per la Transizione Digitale 2025–2027, che incentiva la creazione di sportelli unici digitali, quali lo SUAP.4 evoluto digitale integrato e condiviso tra la PA, la Polizia Locale e le imprese per la conformità amministrativa delle imprese, la modernizzazione e la digitalizzazione amministrativa volta non solo ed esclusivamente alla repressione degli illeciti amministrativi e penali, attraverso la polizia locale, ma all’informazione e all’orientamento delle startup.