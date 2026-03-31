Barbagallo (PD): “Altro indagato di FdI ad Agrigento, vedono la Regione come bancomat da spremere”

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“Ancora una volta i soldi pubblici utilizzati per fini personali. Ancora una volta ci sono di mezzo eventi, grandi e piccoli, stavolta ad Agrigento, con spese gonfiate finanziate attraverso l’assessorato regionale al Turismo. Ancora una volta l’amministrazione pubblica regionale è utilizzata come bancomat. Ed ancora una volta ad essere indagato è un esponente del centrodestra, di Fratelli d’Italia”. Lo dichiara il segretario regionale del Pd Sicilia, Anthony Barbagallo – a margine di un incontro a Messina assieme alla candidata sindaca Antonella Russo – commentando la notizia dell’indagine della Procura di Agrigento per falso, peculato e truffa aggravata con diversi indagati tra cui il deputato di FdI, Calogero Pisano.

“Provo a questo punto – prosegue – umana vicinanza per la premier Giorgia Meloni, già in oggettiva difficoltà dopo la batosta del referendum, ma che deve guardarsi in particolare dai suoi “Fratelli”. E soprattutto in Sicilia però – conclude – non può più fare finta di niente visto che il numero di indagati del Centrodestra, alcuni eccellenti appartenenti a Fratelli d’Italia, è in aumento costante”.

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