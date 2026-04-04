Da Enigma alle armi segrete: al via a Palermo un Corso che svela i lati nascosti della Seconda Guerra Mondiale

- Pubblicità -

Prenderà il via martedì 7 aprile 2026 alle ore 17,00, con una lezione dedicata a “Enigma e le macchine cifranti dell’Asse”, il Corso: “Codici, Armi e Droghe. Storia segreta della II Guerra Mondiale” tenuto dal prof. Alessandro Bellomo. Presentazione a cura del dott. Alfonso Lo Cascio, Presidente regionale BCsicilia. Le lezioni si terranno dalle ore 17,00 alle ore 18,30 presso la Sede di BCsicilia in via Giovanni Raffaele, 7 a Palermo e potrà essere seguito anche online. E’ obbligatoria la prenotazione, per informazioni ed iscrizioni: Tel. 346.8241076 – Email: segreteria@unipoti.it. Alla termine del Corso sarà rilasciato un Attestato di partecipazione.

Il programma prevede sette lezioni che si terranno, oltre il 7, il 14 e il 28 aprile, e il 7, 12, 19 e 26 maggio. Questi gli argomenti che verranno affrontati: “Le macchine cifranti Alleate”, “L’uso delle amfetamine negli eserciti della II Guerra Mondiale”, “Le armi segrete Tedesche”, “Le armi segrete Italo-Giapponesi”, “Le armi segrete degli Alleati”, “I sommergibili Italiani nella II Guerra Mondiale”. Sono inoltre previste due visite guidate : giovedì 23 aprile al Museo della Guardia di Finanza di Palermo, dove è esposta anche la celebre macchina cifrante Enigma, e domenica 31 maggio, al Museo dello Sbarco di Catania e ai Cimiteri militari del territorio. L’iniziativa è promossa da BCsicilia, dall’Università Popolare e dalla Casa Editrice Don Lorenzo Milani.

- Pubblicità -

Il corso propone un viaggio originale e documentato nei lati meno conosciuti del secondo conflitto mondiale, affrontando temi spesso trascurati o rimasti a lungo riservati per ragioni di Stato. Un approccio rigoroso che mira a distinguere tra realtà storica e rappresentazioni cinematografiche spesso romanzate, restituendo una lettura più autentica degli eventi. Attraverso immagini e materiali di approfondimento, gli incontri offriranno ai partecipanti strumenti per comprendere meglio dinamiche, strategie e segreti della guerra. Un’occasione unica per approfondire gli aspetti meno conosciuti del secondo conflitto mondiale attraverso un approccio rigoroso e coinvolgente.

Il relatore è Alessandro Bellomo. La sua passione per la storia e per la ricerca lo hanno portato ben presto ad acquisire un notevole bagaglio di dati, informazioni e notizie che lo pongono nelle condizioni di potersi inserire, a pieno titolo, nel panorama degli scrittori specializzati nelle trattazioni dei conflitti avvenuti in Sicilia nei secoli scorsi e di quelli relativi alle due guerre mondiali. Vasta è la produzione di libri e lavori, di carattere preminentemente storico-militare, tra i quali ricordiamo: “Sulle tracce dei russi in Sicilia”; “La Sicilia dei russi”; “Bombe su Palermo”; “1943: il martirio di un’isola”; “La Sicilia e l’Aviazione nella Prima Guerra Mondiale: Vittorio Ducrot e il contributo siciliano all’Italia”; “La Resistenza e i Siciliani” e “Le Fortificazioni della città di Palermo dall’antichità ai giorni nostri”. Innumerevoli le pubblicazioni di articoli di carattere scientifico, le relazioni sul tessuto urbanistico e sul patrimonio monumentale della città di Palermo, e su altre diverse tematiche e “curiosità”. Possiede un’ampia collezione fotografico-documentale sulla Prima e Seconda Guerra Mondiale, materiale con il quale ha contribuito all’allestimento di mostre ed esposizioni in tutta l’Isola. Collabora con la Soprintendenza del mare della Regione Siciliana ed ha partecipato, quale consulente storico, a diverse conferenze di alto livello tecnico e ad alcuni servizi televisivi anche a carattere nazionale.