Lions club. Consegna alle Caritas di Lentini, Carlentini e Francofonte

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LENTINI – La guerra, la crisi economica stanno procurando effetti devastanti sulle condizioni economiche generali delle famiglie; già messi a dura prova dalla crisi degli ultimi anni, in molti si sono trovati in ulteriore difficoltà a causa della chiusura di molte attività e la conseguente perdita del lavoro. I soci del Lions club Lentini, da sempre attenti alle esigenze delle persone e pronti a collaborare con le istituzioni del territorio, hanno raccolto la richiesta di aiuto delle parrocchie del territorio destinando per Pasqua una somma di millecinquecento euro, da consegnare alle sei parrocchie tra Lentini, Carlentini e Francofonte. Cosi negli ultimi anni a Natale e Pasqua i soci del club Lions di Lentini donano una congrua somma alle Caritas di Lentini, Carlentini e Francofonte. La presidente del Lions club di Lentini Maria Teresa Raudino ha quindi consegnato nelle mani dei parroci della chiesa Sant’Alfio don Maurizio Pizzo, della Chiesa Cristo Re don Marco Scolla, della chiesa di Sant’Antonio Abate don Luca Gallina e della chiesa di San Francesco don Carmelo Scalia di Francofonte, della chiesa Madre di Carlentini don Salvatore Siena e della chiesa di Santa Tecla in Santuzzi don Salvatore Savaglia una congrua somma da per le famiglie che si rivolgono alle Caritas parrocchiali e aiutare concretamente altrettante persone a superare un temporaneo momento di difficoltà. “Alla fine – sottolinea la presidente Maria Teresa Raudino – non conta solo ciò che si fa, ma come lo si fa e quanto cuore si è disposti a mettere. Come sempre, abbiamo sperimentato che c’è più gioia nel dare che nel ricevere». E davvero, nell’incontro tra le mani che offrono e quelle che accolgono, si rivela la bellezza di sentirsi, ogni giorno, parte della medesima grande famiglia umana”.