Caro voli, Marano e Tanasi: “I siciliani meritano il rispetto e l’attenzione del Governo nazionale, subito misure urgenti per calmierare i prezzi”

La deputata regionale, Presidente dell’Intergruppo parlamentare per la tutela dei consumatori all’Ars, e il Segretario Nazionale Codacons denunciano il fallimento degli interventi ad oggi adottati e incalzano Roma: “Peso di questa emergenza continua a ricadere sugli incolpevoli cittadini”

- Pubblicità -

La deputata regionale Jose Marano e Francesco Tanasi, rispettivamente Presidente dell’Intergruppo parlamentare per la tutela dei consumatori all’ARS e Segretario Nazionale Codacons, sono intervenuti con forza sul caro voli da e per la Sicilia e denunciano una situazione ormai insostenibile. I rincari che continuano a gravare sui collegamenti aerei dimostrano che le misure adottate finora non hanno prodotto risultati adeguati e che adesso è necessario un intervento immediato del Governo nazionale.

“Non possiamo accettare che il diritto alla mobilità venga trasformato in un privilegio per pochi – sottolinea Marano – perché quando spostarsi da e per la Sicilia diventa economicamente proibitivo non siamo più davanti a un semplice squilibrio del mercato ma ad una vera ingiustizia territoriale che colpisce residenti, studenti fuori sede, lavoratori e interi nuclei familiari”.

- Pubblicità -

“Ho presentato delle interrogazioni sul tema – prosegue Marano – ed anche sull’Osservatorio permanente istituito dal governo per monitorare i prezzi ma mi pare evidente che ogni soluzione proposta da questo Esecutivo ha fallito miseramente. La Sicilia non può essere lasciata sola davanti a costi che diventano ogni volta una barriera economica e sociale e il caro voli deve essere affrontato come una questione nazionale, perché qui non si parla soltanto di trasporti, ma di equità, coesione territoriale e tutela concreta dei consumatori”.

“La verità è sotto gli occhi di tutti: la Sicilia – afferma Francesco Tanasi – ha perso fino ad oggi la battaglia contro il caro voli e i siciliani continuano a pagare prezzi altissimi per partire o per tornare nell’Isola, soprattutto nei periodi di maggiore necessità. Questo dimostra che quanto fatto finora non è bastato e che il peso di questa emergenza continua a ricadere direttamente sugli incolpevoli cittadini”.

“Non basta rincorrere l’emergenza con strumenti che non incidono davvero sul prezzo finale dei biglietti – prosegue Tanasi – serve un intervento deciso da parte del Governo nazionale, perché non è tollerabile che i siciliani continuino a subire tariffe che, nei fatti, limitano la libertà di movimento e comprimono diritti essenziali”.

“I siciliani – dichiarano Marano e Tanasi – meritano il rispetto e l’attenzione del Governo nazionale a cui chiediamo misure urgenti e realmente incisive per calmierare il costo dei voli, garantire la continuità territoriale e collegamenti finalmente accessibili. Non è più ammissibile che tornare a casa o lasciare l’Isola diventi un lusso”.