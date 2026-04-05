Festività pasquali, agenti della Polizia di Stato in campo per servizi di controllo in città e in provincia

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La Polizia di Stato ha rafforzato i servizi di controllo e vigilanza in tutto il territorio catanese, in occasione delle festività pasquali che, come da tradizione, richiamano un significativo flusso di turisti in città e negli eventi organizzati nelle diverse realtà della provincia.

A riguardo, il Questore di Catania ha predisposto mirate attività con l’impiego di pattuglie in diverse zone del territorio, con particolare attenzione a quelle caratterizzate dal maggior afflusso di persone, tra giovani e famiglie che trascorrono momenti di socialità e di aggregazione durante le festività.

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Inoltre, secondo le strategie individuate in seno al Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, sono stati disposti diversi servizi di ordine pubblico ed alcuni presidi in zone strategiche con la finalità di monitorare i flussi di persone, gli eventi e i riti a carattere religioso.

Nello specifico, sono impegnati i poliziotti della squadra cinofili dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico per prevenire e contrastare eventuali attività di spaccio di droga, gli agenti della squadra a cavallo per il pattugliamento di parchi e giardini pubblici.

In vista delle consuete gite fuoriporta, a Pasquetta, è stato stilato un programma di sicurezza con il coordinamento di tutte le articolazioni della Polizia di Stato, dalla Squadra Mobile alla Digos, passando dai Commissariati sezionali e distaccati per prevenire e reprimere la commissione di reati di natura predatoria in aree affollate, nonché ad effettuare attività di controllo di esercizi commerciali, in modo da costituire un fattore di deterrenza al compimento di casi di illegalità diffusa, assicurando, in questo modo, una maggiore adesione alle norme che regolano specifiche materie.

Le volanti e le motovolanti della Polizia di Stato, con posti di controllo fissi e dinamici, garantiranno un monitoraggio in diverse zone della città.

Gli agenti della Polizia Amministrativa e Sociale della Questura effettueranno i controlli alle attività commerciali e alle strutture ricettive per la verifica del rispetto delle prescrizioni e delle norme di sicurezza. L’attenzione degli agenti si rivolgerà anche ai controlli nei locali di intrattenimento, particolarmente frequentati dai giovani, per la verifica del rispetto delle norme e delle prescrizioni previste dalle relative licenze, a tutela della salute e dell’ordine pubblico.

Alle attività di vigilanza e di prevenzione concorrono anche le specialità della Polizia di Stato: la Polizia Ferroviaria sarà impegnata in relazione all’incremento di viaggiatori su treni e in stazione, come pure la Polizia di Frontiera in concomitanza con il maggior transito di passeggeri in ambito aeroportuale e portuale. Anche la Polizia Scientifica sarà impegnata in un’attività di supporto costante a tutte le forze in campo, mentre gli agenti della Polizia Stradale saranno impegnati nella vigilanza delle arterie più trafficate con le strumentazioni in dotazione a tutte le pattuglie.