CNA Sicilia protagonista su La7 a Pasqua: l’ultima puntata di “Green Tour” tra Agrigento, Enna e Messina

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La Sicilia più autentica, quella dell’entroterra, lontana dalle rotte turistiche più battute, è stata protagonista a Pasqua, domenica 5 aprile, su La7. Alle ore 11.20 circa è andato in onda il sesto e ultimo appuntamento della stagione di “Green Tour”, il programma che racconta l’Italia esplorando il legame profondo tra territorio, persone e tradizioni, realizzato con la collaborazione di CNA – Artigiani e Imprenditori d’Italia.

A condurre il viaggio sono stati Sofia Bruscoli ed Edoardo Raspelli, che in questa puntata hanno guidato il pubblico alla scoperta di un’isola intima e sorprendente, dove il tempo segue un ritmo scandito da identità radicate e saperi antichi. Un itinerario che ha attraversato la Sicilia da sud-ovest a nord-est, restituendo la straordinaria stratificazione culturale di questa terra.

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Il percorso ha preso il via da Raffadali, in provincia di Agrigento, dove l’eredità saracena è ancora viva nelle coltivazioni e nei saperi legati alla terra. Si è proseguito nel cuore del Geopark UNESCO Roccia di Cerere, nei pressi di Enna, tra paesaggi suggestivi e richiami alla Magna Grecia, per arrivare infine a Sant’Angelo di Brolo, in provincia di Messina, borgo che conserva tracce preziose della dominazione normanna.

Come di consueto, il racconto di Edoardo Raspelli si è declinato anche in chiave culturale e gastronomica: spazio quindi ai pistacchi e alla tradizione dolciaria di Raffadali, ai formaggi dell’entroterra ennese, fino al celebre salame di Sant’Angelo di Brolo. Ma il vero cuore della puntata sono state le persone: artigiani, produttori, piccoli imprenditori che ogni giorno custodiscono e rinnovano questo patrimonio, dimostrando come le tradizioni antiche possano trasformarsi in opportunità contemporanee.

“Green Tour” è un programma che promuove un turismo consapevole e sostenibile, valorizzando le eccellenze locali e il lavoro di chi, con passione e competenza, mantiene vive le radici delle comunità. La collaborazione con CNA sottolinea l’impegno dell’Associazione a sostegno delle piccole e medie imprese artigiane, custodi di un sapere che è anche sviluppo economico e identità culturale.