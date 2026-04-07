Giarre capitale dell’Avocado. Al via kermesse in collaborazione con il Comune di Giarre, Regione e Università di Catania

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Giarre celebra la sua storia d’amore lunga cinquant’anni con i frutti tropicali istituendo il premio “Avocado d’Argento – Doni di Natura”. L’iniziativa, promossa dall’associazione culturale La Fenice, mira ad accendere i riflettori su una filiera che ha saputo trasformare il paesaggio pedemontano dell’Etna in un polo d’eccellenza riconosciuto in tutto il mondo. L’iniziativa non è solo una celebrazione del prodotto, ma una dichiarazione d’intenti: Giarre vuole confermarsi come hub strategico per l’agricoltura innovativa, capace di coniugare le tradizioni del territorio vulcanico con le richieste di un mercato globale sempre più attento alla qualità e alla sostenibilità del “Made in Sicily”. L’evento gode di un parterre istituzionale e accademico di alto profilo, vantando il patrocinio del Comune di Giarre, dell’Assessorato regionale dell’Agricoltura, dell’Università di Catania e degli istituti scolastici del territorio: liceo Scientifico “Leonardo”, l’Alberghiero “G. Falcone” e l’Agrario “Mazzei”. Il sipario si alzerà ufficialmente domani alle 11 nella sede dell’Istituto Alberghiero, dove il sindaco Leo Cantarella e l’assessore al Turismo Giuseppe Cavallaro, insieme alle dirigenti scolastiche Monica Insanguine e Tiziana D’Anna, presenteranno i dettagli della manifestazione. Il weekend entrerà nel vivo sabato 11, con un programma articolato in tre momenti chiave. Alle 10, aula magna liceo Scientifico “Leonardo”: sessione didattica dal titolo “L’avocado dall’Etna al mondo”. Un confronto tecnico-scientifico che vedrà la partecipazione del prof. Alberto Continella (UniCT) e di Andrea Passanisi, presidente di Coldiretti Catania e simbolo dell’imprenditoria giovanile legata all’esotico siciliano. Alle 12, all’Istituto Alberghiero, spazio alla creatività culinaria con uno show cooking e degustazioni guidate, per esplorare la versatilità dell’oro verde in cucina. Alle 18:30, in piazza Duomo, il momento clou con la consegna del premio “Avocado d’Argento”, una serata condotta da Sandro Vergato che unirà il riconoscimento delle eccellenze locali a momenti di musica e intrattenimento. La kermesse si concluderà domenica alle 10, nel suggestivo Salone degli Specchi del Municipio. Qui, l’Amministrazione comunale incontrerà i protagonisti della filiera per una conferenza programmatica e un bilancio consuntivo dell’evento.