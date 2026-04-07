Teatro Stabile di Catania, Ape regina – una giornata per Molly Bloom” in scena alla Sala Futura: un viaggio nel desiderio e nell’identità femminile ispirato a Joyce

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Catania, 7 aprile – Prosegue la stagione 2025/26 “Il potere dei sogni” del Teatro Stabile di Catania con “Ape regina – una giornata per Molly Bloom”, in scena alla Sala Futura dal 10 al 12 aprile 2026. Uno spettacolo intenso e visionario, ispirato liberamente all’ultimo capitolo dell’Ulisse di James Joyce, che mette al centro una figura femminile complessa, libera e profondamente contemporanea.

Scritto, diretto e interpretato da Giorgia Cerruti (regia condivisa con Davide Giglio), lo spettacolo costruisce il ritratto di Molly Bloom come una moderna Penelope: un’ex attrice, un tempo bambina prodigio, oggi alle prese con il tentativo di ricostruire sé stessa, tra memoria e desiderio, tra slancio vitale e zone d’ombra.

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In un arco temporale concentrato – una sola giornata, dalla mattina alla sera – Molly si racconta e si attraversa, lasciando emergere un’identità che si esprime attraverso il corpo prima ancora che attraverso la parola. Una presenza scenica che si fa materia viva: eccessiva, fragile, ironica, a tratti perturbante, capace di oscillare tra registri opposti, al di sopra di ogni pudore.

“Ape regina” si configura come un esperimento di scrittura e di linguaggio al femminile, liberato da strutture convenzionali e attraversato da una tensione continua tra opposti: vita e morte, presenza e assenza, memoria e futuro. La scena diventa così uno spazio intimo e simbolico, una stanza carica di passato e possibilità, in cui il personaggio tenta un confronto radicale con sé stessa.

Nel percorso evocativo dello spettacolo affiorano suggestioni legate all’immaginario cinematografico: dalle figure intense e ironiche di Bette Davis, agli echi malinconici di Norma Desmond, fino alla forza asciutta di Joan Crawford. Rimandi che contribuiscono a costruire una figura iconica e stratificata, sospesa tra teatro e cinema, tra mito e contemporaneità.

Al centro, la tensione verso una libertà assoluta: un “sì” incondizionato alla vita, che passa attraverso il corpo, il desiderio e la parola, in un dialogo continuo tra interiorità e rappresentazione. In questa prospettiva, l’arte diventa spazio di relazione tra vivi e morti, tra presenza e assenza, fino a configurarsi come possibilità di trascendenza.

Lo spettacolo, della durata di 60 minuti, è prodotto da Piccola Compagnia della Magnolia e Cubo Teatro.

Calendario rappresentazioni – Sala Futura

venerdì 10 aprile 2026 ore 20:45

sabato 11 aprile 2026 ore 20:45

domenica 12 aprile 2026 ore 18:00

Prezzi biglietti Sala Futura

intero 12 euro

ridotto 10 euro (under 25 – universitari e abbonati)

Scheda tecnica

“Ape regina – una giornata per Molly Bloom”

ispirato all’Ulisse di James Joyce

di e con Giorgia Cerruti

regia Davide Giglio e Giorgia Cerruti

costumi Daniela Rostirolla

produzione Piccola Compagnia della Magnolia, Cubo Teatro

durata 60 minuti

Per informazioni e biglietti:

Teatro Stabile di Catania – Botteghino Teatro Verga