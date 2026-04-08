ZoomTeatro rilancia la nuova drammaturgia: a Catania la prima regionale di Pietro Angelini

- Pubblicità -

Debutta in prima regionale a Catania “Un onesto e parziale discorso sopra i massimi sistemi” di Pietro Angelini, in scena il 12 aprile alle ore 19 al Teatro del Murgo, all’interno della rassegna ZoomTeatro – Dettagli di creazioni contemporanee.

Prodotto da 369gradi, lo spettacolo è un autoritratto teatrale che alterna ironia e disperazione, costruito come flusso di pensieri, aneddoti e riflessioni sul presente. Un lavoro introspettivo che intreccia esperienza personale e sguardo critico sul contesto contemporaneo, interrogando il senso dell’arte, della produzione e dell’identità individuale.

- Pubblicità -

Si tratta di “uno spettacolo in bilico tra ironia e disperazione”, concepito come autoritratto e al tempo stesso come “radiografia del contesto storico, sociale e artistico contemporaneo”.

La rassegna ZoomTeatro, curata da Open Around con la direzione artistica di Paola Greco e coprodotta da Palazzo Scammacca del Murgo, avviata lo scorso novembre, prosegue fino al 24 maggio 2026. Il progetto sostiene la nuova drammaturgia e rinnova, in chiave contemporanea, l’eredità del Teatro Club catanese di Nando Greco.