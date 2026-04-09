A Catania la presentazione del libro «Per quattro piante di marijuana sul balcone. Un racconto televisivo» di Walter Croce

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Lunedi 13 Aprile alle ore 18:00, al Teatro Musco di Catania (Via Umberto 312), si terrà la presentazione del volume «Per quattro piante di marijuana sul balcone. Un racconto televisivo», di Walter Croce, con prefazione di Massimo Cinque (autore e firma di programmi storici Rai come Fantastico, Domenica In e Unomattina, docente alla Luiss e all’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli).

Si tratta della prima tappa siciliana di un tour nazionale che sta attraversando l’Italia.

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Il libro non è una semplice autobiografia: è una cronaca dall’interno dei decenni d’oro della televisione italiana, scritta da chi ne ha, nei fasti e anche nei lati oscuri, vissuto l’evoluzione in prima persona. Walter Croce, autore, produttore e regista televisivo, ripercorre il suo percorso umano e professionale dalla gavetta agli incarichi di vertice, in un mondo fatto di intuizioni, sperimentazione e rapporti umani forti.

Introdurrà e coordinerà l’incontro Salvo La Rosa, giornalista e conduttore televisivo. Interverranno Francesco Bellomo (Produttore e Regista teatrale), Michele Truglio (Autore e Regista). Leggerà alcuni brani del libro, Emanuela Pistone (Attrice e Regista).

Ospiti protagonisti del mondo artistico e culturale siciliano.

Organizzazione Antonella Fede.