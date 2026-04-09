Garante dei detenuti a Catania, Pina Alberghina: “Risposta concreta alle criticità del sistema”

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“Esprimiamo grande soddisfazione per la sensibilità dimostrata dall’amministrazione comunale che ha voluto affrontare e farsi carico di una tematica assai complessa e spesso marginalizzata nel dibattito pubblico. Con l’approvazione del regolamento per il garante dei detenuti si conclude il percorso avviato lo scorso agosto dall’amministrazione comunale e dai servizi sociali, che rappresentano il primo presidio territoriale di inclusione e accompagnamento.

Un provvedimento che non solo colma un vuoto istituzionale a livello locale ma che esprime una precisa volontà politica di attenzione verso le fasce più fragili e vulnerabili tra cui rientrano anche le persone detenute. Una scelta non solo opportuna ma necessaria, se consideriamo le criticità strutturali del nostro sistema carcerario e penitenziario, una scelta che vale ad evidenziare che i diritti fondamentali non vengono meno né tantomeno si attenuano con la detenzione”.

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Lo dichiara la coordinatrice Mpa Catania, Pina Alberghina, l’approvazione, da parte del Consiglio comunale, del regolamento per la disciplina dell’istituzione della figura del Garante dei diritti dei detenuti, figura autonoma chiamata a vigilare sulle condizioni di vita delle persone private della libertà personale.