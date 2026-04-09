Palermo. Ecologia integrale e sostenibilità: al via la II edizione del Corso di Alta Formazione promosso da Fondazione Dusmet e Università Gregoriana

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Palermo, (09/04/2026) – Prenderà il via l’11 aprile, presso l’Abbazia Benedettina di San Martino delle Scale, la seconda edizione del Corso di Alta Formazione in Ecologia Integrale, un percorso formativo innovativo che mette al centro le grandi sfide della sostenibilità, ispirandosi ai principi dell’enciclica Laudato Si’ di Papa Francesco.

Promosso dalla Fondazione G.B. Dusmet in collaborazione con la Pontificia Università Gregoriana e con il coinvolgimento di istituzioni accademiche, ecclesiali, ordini professionali di rilievo nazionale, il corso si propone come uno spazio di confronto interdisciplinare su ambiente, economia, tecnologia e sviluppo umano.

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Il corso si svolgerà dall’11 aprile al 27 maggio in modalità ibrida, con incontri in presenza e moduli online, offrendo un’opportunità accessibile e aperta a tutti. Il programma prevede quattro appuntamenti in presenza e undici moduli tematici da remoto, con il contributo di esperti provenienti dal mondo accademico, istituzionale e professionale.

La giornata inaugurale sarà ospitata presso l’Abbazia di San Martino delle Scale e vedrà la partecipazione di autorevoli rappresentanti del mondo ecclesiale e accademico, tra cui l’Arcivescovo di Palermo, mons. Corrado Lorefice, l’Abate Dom Vittorio Rizzone e rappresentanti delle Università pontificie.

Momento centrale dell’apertura sarà la lectio magistralis di Suor Alessandra Smerilli, Segretario del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale, dedicata al tema dello sviluppo umano integrale.

Il percorso formativo affronterà in chiave interdisciplinare i principali ambiti legati alla sostenibilità: diritto, energia, cambiamenti climatici, difesa del suolo, sicurezza sanitaria, agricoltura, tecnologia, biodiversità, acqua, comunicazione ed economia.

Particolare attenzione sarà dedicata al rapporto tra ambiente e società, con approfondimenti su povertà energetica, diseguaglianze, sicurezza alimentare e ruolo delle istituzioni pubbliche e delle professioni nella costruzione di modelli sostenibili.

Il corso rappresenta una vera e propria “cassetta degli attrezzi” per comprendere e affrontare la crisi della sostenibilità, promuovendo un modello di sviluppo che tenga insieme ambiente, economia e dignità della persona.

Tra gli elementi distintivi del percorso, anche momenti di confronto interreligioso e culturale, con il coinvolgimento di rappresentanti del mondo cristiano, islamico ed ebraico, a testimonianza della dimensione universale dell’ecologia integrale.

Il programma si concluderà il 27 maggio presso il Borgo Laudato Si’ di Castel Gandolfo, con una lectio magistralis del Cardinale Fabio Baggio.

La partecipazione al corso è gratuita e aperta a tutti, con possibilità di seguire le lezioni sia in diretta sia in modalità asincrona attraverso la piattaforma dell’Università Gregoriana.

Al termine del percorso, i partecipanti che presenteranno un elaborato finale riceveranno un attestato congiunto rilasciato dagli enti organizzatori. Per i professionisti iscritti agli ordini, sono previsti crediti formativi secondo le modalità stabilite dai rispettivi enti.

Con questa iniziativa, la Fondazione G.B. Dusmet conferma il proprio impegno nella promozione di percorsi formativi capaci di coniugare cultura, etica e responsabilità sociale, contribuendo al dibattito contemporaneo su sostenibilità e innovazione.

Per le iscrizioni contattare i seguenti indirizzi mail:

laudato-si.observatory@unigre.it

fondazionegbdusmet@gmail.com