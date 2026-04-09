Tra magia e sogno “I Fabbricanti  di Fiabe” conclude la rassegna Piccoli Sguardi di Buio in Sala

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CATANIA – L’applaudita ed amata rassegna “Piccoli Sguardi” dedicata al Teatro per le nuove generazioni si conclude sul palco di Teatro Bis sabato 18, alle ore 18.00, e domenica 19 aprile, alle ore 10.30, con l’atteso spettacolo musicale “I Fabbricanti di Fiabe” scritto e diretto dal giovane e talentuoso Paolo Zagame.

“È una storia di magia, divertimento e tanti piccoli simpatici imbrogli apparentemente irrisolvibili- dichiara il regista Paolo Zagame- protagonisti di questa coinvolgente vicenda sono Mastro Fabula e Lady Intrech, due Fabbricanti di Fiabe alle prese con la loro prima cerimonia, affiancati ed aiutati da due giovani ed imbranati assistenti, Chio e Nova, i quali invece di aiutare a scrivere una fiaba hanno addirittura perso il prezioso fabulario”.

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La leggenda narra che al sorgere del 284esima settimana di luna lucente sulla vetta del Monte Filofiambicco tutti i più grandi Fabbricanti di Fiabe si riuniranno al cospetto del più importante Maestro di fiabe mai esistito, il Gran Maestro Fiabucodonosor, il quale deciderà il destino di ogni fiaba rappresentata.

“Alcune fiabe verranno ricordate nei secoli dei secoli e altre precipiteranno nell’oblio- continua Paolo Zagame- ed in questa storia fatta di tanta speranza, buon umore e soprattutto tanta fantasia scopriremo quale sarà il destino dei nostri protagonisti e se riusciranno a stimolare la creatività e l’attenzione dei piccoli e dei grandi spettatori i quali inevitabilmente interagiranno con gli attori”.

Sulle musiche originali di Guenda Pulvirenti ed Alfio Scuderi gli attori Andrea Luvarà, Gaia Scandurra, Elisa Torrisi e lo stesso regista ed autore Paolo Zagame con la partecipazione straordinaria in voce dell’attore Antonio Costantino e la supervisione artistica di Massimo Giustolisi e Giuseppe Bisicchia daranno vita ad una straordinaria storia di sogno e magia che trasporterà i bambini di tutte le età in un mondo fatto di meraviglia e stupore.