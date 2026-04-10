Giustizia: Pd, caso Don Reverberi, rischio impunità. Interrogazione a Nordio

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“Sul caso di don Franco Reverberi, indagato in Argentina per crimini contro l’umanità, il Governo chiarisca perché abbia bloccato l’estradizione nonostante il via libera della Cassazione nell’ottobre 2023”.



Lo dichiara il deputato Fabio Porta, firmatario insieme all’on. Debora Serracchiani di un’interrogazione al Ministro della Giustizia.

“Parliamo di accuse gravissime, tra cui torture e sparizioni forzate durante la dittatura argentina. A oggi Reverberi non è stato né estradato né processato in Italia: un vuoto che rischia di tradursi in impunità”.



“È una scelta che solleva interrogativi seri: l’Italia non può permettersi ambiguità su crimini contro l’umanità né indebolire la propria credibilità internazionale sul terreno dei diritti umani”.



Nell’atto ispettivo, i deputati dem chiedono al Governo di spiegare le ragioni della decisione e di indicare con urgenza quali iniziative intenda adottare per garantire giustizia effettiva.